Madagascar: RALLYE PASSION III - Come back de Mika et Faniry

Mika remet son titre en jeu. Les frères Mika et Faniry Rasoamaromaka font leur come back et vont bel et bien prendre le départ de la 3e édition du Rallye Passion. Ils seront de retour au pays aujourd'hui après avoir participé à cinq manches du Clio Trophy France Terre. Les frères Rasoa-maromaka font partie des vingt-quatre équipages engagés à ce rallye qui compte pour la sixième manche du championnat de Madagascar des rallyes. Cette avant-dernière manche nationale, la deuxième en dehors de la capitale, s'étalera du jeudi 10 au samedi 12 novembre à Antsirabe. Au volant de la même Peugeot 206, Mika sera toujours copiloté par Fabrice Rasata Herin-draibe, tandis que Faniry sera aux côtés de Mahenintsoa Randriambololona sur la Peugeot 208.

Ces derniers ont déclaré, lors du Rallye Asacm au mois de juin, qu'ils se retiraient du rallye national à la suite du sabotage de leur voiture respective dans la nuit du 18 juin, avant la dernière journée du rallye. "Ils hésitaient au début de revenir participer au rallye au pays car nous craignons l'insécurité... Mais vu le souhait et l'attente des fans, nous avons décidé de participer aux deux dernières manches du championnat de Madagascar pour notre plaisir et celui des spectateurs", souligne Hery Rasoamaro-maka, père des deux pilotes.

"La préparation va bon train. Nous avions dû changer quelques pièces pour la P206 et un entretien inter-rallye habituel pour la P208", confie Mika, vainqueur du deuxième Rallye Passion en 2021 et champion de Madagascar en titre. Quatorze épreuves spéciales longues de 121km, dont huit différentes, seront au menu des engagés à ce rallye de trois jours. La distance totale avec les liaisons s'élève à 202km.

Tana Auto Club Sport (TACS), organisateur de l'évènement apportera des innovations à cette version 2022 en insérant deux nouvelles spéciales, à savoir celle inaugurale du jeudi, en début d'après-midi, l'ES1 Aérodrome- Ambohimahazo longue de 7,79km et l'ES3 Tsivatrini-kamo-Hôpital Marocain 1 (15,06km). Il y aura également les trois passages au circuit spécial spectateurs au Parc de l'Est. L'ambiance et le spectacle seront donc au rendez-vous. Quant à la course au titre, les férus de la discipline ont hâte de suivre et de vivre le combat entre le duo de leaders, Fred Rabekoto qui compte 97 points, et Mathieu Andrianjafy crédité de 90 unités. Freddy Rakotomanga sur Isuzu D-Max occupe la troisième position avec un cumul de 77 points.

Liste des engagé

Patou-Joe (SRK-SRK) Canam XRC

Yan-Willy (SRK-ASA Tana) Can Am X3

Sandy-Mumu (Run Mada-Run Mada) Polaris RZR 1000

Mathieu-Andry Tahina (Asacm - Asacm) Subaru

Tefy-Maurice (MSA-MSA) Peugeot 205

Freddy-Jimmy (Ama-Asacm) Isuzu D-Max

Haja D.-Ryv Elena (TMF Rally-TMF Rally) Mitsubishi Evo VI

Elvis-Seb (TMF Rally-ACCT) Ssangyoung Musso

Legah-Naina Be (Asacm-Asacm) Peugeot 206

Yves Mau-Betojo (Asa Tana) Citroën DS3

Jeffy James-Dyrnes Tom (FMMSAM-FMMSAM) Peugeot 206

No Limit-Aina (110 AS-Asacm) Ford Ranger

Frederic-Mick (Asacm-Asacm) Subaru Impreza

Jacques-Mijoro (Asa Tana-Asacm) Canam XR 3

Rado Raben-Anja Raben (MSA-MSA) Peugeot 206

Anjabob-Pat Block (Asa Tana) Land Rover 110 Defender

Mini Sten-Miangaly (Fmmsam) Peugeot 106

Riji-Herinjaka (TMF Rally-Go Janga) BMW

Tovonen-Tovonen Jr (Fmmsam-Fmmsam) Clio

Laza-Tsitom (ASA Tana-MSA) Polaris Pro XP

Ndrianja-Fanja (Asacm-Asacm) Subaru

Mika-Rasata (TMF Rally-Tacs) Peugeot 206

Faniry-Mahents (TMF Rally-Asacm) Peugeot 208 T16

Tanjona-Nytou (Fmmsam-Fmmsam) Subaru