Madagascar: Midirama

Tout est en place pour briguer un nouveau mandat

Le PEM ou Plan pour l'Émergence de Madagascar a été le centre d'intérêt du forum des investisseurs qui s'est tenu les 28 et 29 octobre derniers au CCI Ivato.

Beaucoup de choses ont été dites à son propos et il a continué pendant toute la semaine à alimenter les conversations. Il s'agit d'un programme ambitieux qui s'inspire de celui de la campagne présidentielle de 2018 et qui n'a pas été réalisé durant ces quatre ans de mandat. C'est une véritable prospective de l'avenir de Madagascar qui se veut radieux.

Le parterre d'hommes d'affaires et d'investisseurs présents a écouté attentivement le discours du chef de l'État et aucune véritable intention d'y participer n'a été enregistrée. Certains points ont été plus discutés que d'autres.

L'idée d'importer des lions, des zèbres ou des girafes pour attirer les touristes amateurs a été brocardée par beaucoup de commentateurs qui l'ont trouvé plutôt saugrenue, la Grande île possédant déjà une faune unique au monde. Elle est peut-être née dans l'esprit du président de la République qui a voulu exploiter le retentissement du film d'animation " Madagascar " de Dreamworks.

Plus sérieusement, des projets comme ceux de la ville nouvelle " Tanamasoandro " ou du téléphérique sont, paraît-il, sur les rails. L'accord pour la réalisation de l'autoroute Antananarivo-Toamasina a été signé avant-hier en grandes pompes à Iavoloha. Les travaux vont commencer incessamment et seront terminés en 2028, affirme-t-on.

Toutes les annonces faites font miroiter un espoir de développement sérieux, mais comme disent certains, il faut attendre la concrétisation de toutes ces intentions. Le chef de l'État et ses collaborateurs ne doutent pas un instant du succès de ce PEM qui doit permettre de réaliser les velirano qui sont restés à l'état de projet. Ils vont certainement alimenter une campagne présidentielle pour un nouveau mandat.

Les actions du président de la République semblent en tout cas le signifier. Ce vendredi, il était en déplacement à Nosy-Be avant de faire un voyage officiel en Côte d'Ivoire. La population malgache, quant à elle, continue courageusement de faire face aux multiples difficultés de la vie quotidienne.

Sur le plan international, les cartes de la géopolitique sont en train d'être rebattues. Le président Vladimir Poutine tient fermement la barre à la tête de la Russie. L'espoir caressé par certains stratèges de voir le système s'effondrer comme en 1991 ne s'est pas réalisé. L'armée russe qui a subi des pertes importantes durant ces six premiers mois de guerre appelée " opérations spéciales " est en train de se reconstituer, grâce à l'apport des recrues de la mobilisation partielle.

Des pays comme la Corée du Nord ou l'Iran lui fournissent de nouveaux matériels. C'est une nouvelle phase de la guerre qui est en train de se dessiner. Les Ukrainiens connaissent de nombreux succès sur le terrain et continuent de reprendre les territoires conquis par leurs adversaires auparavant. Ils reçoivent beaucoup d'armes des Occidentaux, mais la politique internationale est très mouvante.

Les élections de mi-mandat aux États-Unis peuvent changer la donne en cas de changement de majorité au Sénat. Les Républicains pourraient être plus regardants dans l'octroi de crédits pour l'achat de matériels militaires aux Ukrainiens. Donald Trump se sent confiant maintenant et n'hésite pas à proclamer qu'il est de retour et qu'il est prêt à se représenter en 2024.

Bien qu'il reste encore un an avant la prochaine élection présidentielle, les intentions de chaque candidat potentiel se devinent. Celles du président actuel, même si elles ne sont pas proclamées, semblent limpides. Toute son action est dictée par l'envie de convaincre les Malgaches qu'il a une vision pour l'avenir de la Grande île. Tout est déjà en place pour briguer un nouveau mandat.