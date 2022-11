Egypte: Rachwan - Plus de 3000 correspondants couvrent la COP27 en plusieurs langues

La 27ème édition de la Conférence des Parties signataires de la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP27), attendue à Charm el-Cheikh, fait la une des médias internationaux, et constitue un thème principal, diffusé dans les différentes langues à partir de tous les continents du monde, a affirmé le président de l'Organisme général de l'Information (OGI), le journaliste Diaa Rachwan.

Et d'ajouter que les préparatifs qui visent à faciliter la mission des correspondants, chargés de couvrir cet événement universel, ont été achevés, et qu'un centre médiatique mondial a été établi par l'OGI de concert avec le Bureau de l'ONU au Caire, les ministères et les appareils concernés.

Selon Rachwan, des hommes de médias et des correspondants aux agences de Presse, aux journaux, aux sites et aux chaînes de télévision ont été enregistrés en masse pour couvrir la Conférence. Il a révélé que la majorité d'entre eux sont déjà arrivés à Charm el-Cheikh, dont environ 2800 journalistes, reporters et photographes, représentant quelque 450 institutions médiatiques mondiales, en plus d'une cinquantaine médias de masse, représentés par quelque 300 journalistes et correspondants des bureaux médiatiques, établis en Égypte et accrédités auprès de l'OGI en tant que délégués des institutions médiatiques étrangères, sans omettre les photographes, les speakers et les journalistes qui accompagnent les délégations officielles, participant à la Conférence.

Rachwan a indiqué que ces nombres ne comprenaient pas les quelque 500 journalistes, hommes de médias et photographes de l'Égypte, qui ont effectivement enregistré leur participation à la couverture de la Conférence, et qui sont délégués des dizaines de médias de masse égyptiens.

Quant aux préparatifs que l'OGI a entrepris, a expliqué Rachwan, ils consistent en principe à accueillir les délégations médiatiques aux aéroports de Charm el-Cheikh et du Caire, et à faciliter le dédouanement de leurs équipements. Ils consistent aussi, a poursuivi Rachwan, à émettre les permis qui autorisent aux journalistes la prise de photo et la couverture de cet événement saillant, et à faciliter leur déplacement pendant la Conférence. Cela va de pair avec la fourniture de certaines matières techniques et des équipements nécessaires à l'accomplissement de leur travail à l'intérieur du centre médiatique mondial, lequel est aménagé de sorte à permettre à ce grand nombre de journalistes de suivre le déroulement de la Conférence, de repérer son progrès et d'envoyer leurs dépêches et leurs rapports à tous les coins du monde.

À la tête des médias de masse, a indiqué Rachwan, qui se chargent de transmettre le déroulement de la COP27, figurent les agences de Presse capitales, dont Reuters, Associated Press, l'AFP, Bloomberg, Fox News, en plus des agences de Presse de la Russie, de l'Italie et de la Chine, entre autres.

Par ailleurs, sont déjà arrivées pour donner leurs reportages sur la Conférence les délégations des réseaux de télévision mondiaux majeurs, dont la BBC, Sky News, NBC, CBC, al-Horra, CNN, Euro News, les télévisions de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Suède, de la Belgique, de la Turquie, de la Chine, en plus des médias arabes et africains, et des correspondants des principales revues mondiales, dont le New York Times américain, l'Independant britannique, le Monde et Jeune Afrique français, entre autres.

Selon Rachwan, ces journalistes sont de différentes nationalités ; ils proviennent du Royaume Uni, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de la Suède, de l'Allemagne, de la Russie, de l'Irlande, des Pays Bas, de Malte, de l'Écosse, de la Grèce, de la République Tchèque, de Monaco, de la Slovénie, de la Hongrie, de la Suisse, de la Belgique, de la Finlande et de la Turquie, outre une délégation médiatique qui représente la Banque européenne de l'Investissement (BEI). Ces journalistes proviennent aussi des États-Unis, du Canada, du Brésil, de l'Argentine, du Venezuela, de la Sainte-Lucie, en plus des délégations médiatiques représentant l'ONU. Du Continent asiatique, il y a des journalistes qui proviennent de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, du Singapour, d'Israël, en plus de l'Australie et de la Nouvelle Zélande. De l'Afrique, il y a des journalistes du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Bénin, alors que les délégations arabes proviennent de l'Arabie saoudite, des Émirats, de la Jordanie, du Maroc, de l'Algérie, du Soudan et de la Mauritanie.

Ces correspondants, a noté Rachwan, doivent donner leurs rapports et leurs reportages dans 15 principales langues parlées dans le monde, à savoir : l'arabe, l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le russe, le grec, le portugais, le japonais, le chinois, l'indien, l'urdu, l'hébreu, et des dizaines d'autres langues, employées dans les différentes régions du monde. Et d'ajouter que la Conférence constitue une occasion propice pour faire connaître la véritable image de l'Égypte à cette horde de journalistes, de reporters et de médias à Charm el-Cheikh.

Dans ce contexte, a-t-il conclu, l'OGI a publié, en ligne ou imprimées, de nombreuses matières médiatiques sur l'Égypte dans les langues les plus à l'usage, dont l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois et l'arabe. Parmi ces publications, figure un ouvrage sur les efforts de l'Égypte face à l'impact des changements climatiques sur les plans local, régional et international, outre les éditions spéciales des périodiques publiées par l'OGI, traitant des questions des changements climatiques et leurs effets sur l'Égypte, sur le monde arabe, sur le Continent africain, et sur le monde entier. Parmi ces périodiques, figurent celle des " Perspectives africaines ", publiée en arabe, en anglais et en français, celle des " Perspectives asiatiques ", publiée en arabe, en anglais et en chinois, celle des " Études en matières des droits de l'Homme ", publiée en arabe, en anglais et en français, celle des " Perspectives arabes ", en plus d'un ouvrage exhaustif sur l'Égypte, animé par des illustrations et publiée dans 13 langues pour le mettre à la disposition des invités de l'Égypte à l'occasion de la COP27.