Madagascar: Antanimenakely Ampitatafika - Un employé de cash-point tué en plein jour

Drame à Antanimenakely Ampitatafika. Un employé de cash-point et sa fille ont été agressés de sang-froid par des malfaiteurs. Les faits se sont produits hier aux alentours de 7 heures 30 du matin.

Les victimes étaient sur le chemin d'Ambohitsaratelo menant à Antanimenakely Ampitatafika. " Ils ont poignardé l'homme et sa fille avant de s'enfuir à bord d'une moto. On ne sait pas s'ils ont dérobé de l'argent ou pas... ", raconte un témoin. L'homme est mort sur le coup, des suites de ses blessures, et sa fille a été conduite à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé.

Avisées des faits, les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues sur les lieux pour la constatation d'usage. Cette agression survient après une série d'attaques récentes de cash-point dans la ville d'Antananarivo. Une enquête a été ouverte par les gendarmes pour retrouver les malfaiteurs. Les cash-points sont les cibles des malfaiteurs, ces derniers temps.

Au bout d'une semaine, une dizaine de cas ont été enregistrés. Des propriétaires de cash-point ont aussi été la cible de gangs. Certains ont perdu la vie et d'autres grièvement blessés. La scène est de plus en plus terrifiante et la situation dégénère. Comme à Ankadikely, au début de la semaine dernière, deux hommes arrivant en scooter ont fait irruption dans le magasin et ont réclamé la caisse.

Les malfaiteurs n'ont pas hésité à ouvrir le feu dans le but d'intimider et de terroriser le propriétaire du cash-point. Apeurée, la victime a dû passer le sac contenant 13 millions d'ariary à ses agresseurs. Après leur forfait, les assaillants se sont enfuis sur une moto. Les forces de l'ordre mènent une opération pour tenter d'enrayer cette autre forme de criminalité urbaine.