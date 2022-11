Afrique de l'Est: Maurice carrément dans le camp occidental-Inde

Événement hautement positif pour Maurice avec la décision du gouvernement britannique de discuter de l'avenir des Chagos avec Port-Louis. Décision historique annoncée le jeudi 3 novembre par le gouvernement de Rishi Sunak.

Jusqu'ici, suivant chaque offensive diplomatique ou légale de Maurice, Londres se contentait de hausser les épaules et étouffer un bâillement tout en murmurant que les Chagos étaient britanniques et le resteront pour toujours. Les Américains, pour leur part, se contentaient de dire qu'ils ne connaissent pas Maurice comme un acteur dans le jeu des Chagos et qu'ils avaient affaire uniquement avec Londres.

Maintenant tout change et Maurice devient un pion incontournable d'autant plus que nous affirmons que nous soutenons fermement l'existence de la base aéronavale de Diego Garcia. Du coup le statut diplomatique international de Maurice change aussi. Nous ne serons pas pris au sérieux si nous continuons d'affirmer que nous faisons partie du mouvement des non-alignés et que nous mettons sur un pied d'égalité toutes les grandes puissances. Comment alors laisser l'une de ces puissances maintenir une redoutable base militaire sur une partie de notre territoire ?

Au fait, il ne s'agit pas d'une base mais de deux que Maurice abriterait sur son territoire si les spéculations sur l'installation par les Indiens de facilités aéronavales sur Agalega se confirment. L'Inde n'est plus dirigée par le clan Nehru et on sait que Narendra Modi a définitivement placé son pays dans le camp occidental. D'ailleurs les Indiens ont déjà accès aux facilités américaines sur Diego Garcia.

Maurice devient donc un élément central dans le dispositif mis en place par les Américains et les Indiens au niveau de l'océan Indien et par extension - en raison du jeu géopolitique - du Pacifique aussi. Occidentaux comme Indiens sont réunis dans la démarche commune de contenir l'épanouissement de la Chine appelée à devenir la première puissance économique, militaire et technologique du monde.

Sur le plan local mauricien, les partis politiques mainstream s'accommodent bien de l'affirmation de notre souveraineté sur les Chagos tout en maintenant la base américaine de Diego Garcia.

Reste à savoir maintenant comment la diplomatie mauricienne compte gérer ses relations avec la Chine. Les Chinois sont trop fins pour vouloir menacer Maurice en raison de notre décision de permettre aux Américains d'opérer une base militaire sur notre territoire. Sur le plan purement économique, on ne devrait pas s'attendre à des changements dans les relations entre Maurice et la Chine. Les entreprises chinoises sont de loin plus cost-efficent que celles d'autres pays. Elles sont aussi imbattables dans l'art de graisser les rouages du mécanisme politico-bureaucratique.