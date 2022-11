Tunisie: "Fabtech Africa Expo Tunisia 2023" - Un premier salon dédié à la fabrication technologique

Une rencontre-débat s'est tenue récemment, pour présenter le Salon Fabtech Africas qui aura lieu, pour la première fois en Tunisie, du 10 au 13 mai 2023 au Palais des expositions du Kram. La rencontre, qui était aussi l'occasion de débattre de la stratégie industrielle "Horizon 2035", s'inscrit dans le cadre de la démarche participative de l'organisation de cet événement de portée africaine.

La rencontre-débat autour du Salon "Fabtech Africa" visait à communiquer sur le tournant industriel pris par la Tunisie à la faveur de la stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon 2035, mais aussi à permettre aux organisateurs de mieux saisir les aspects et les activités qu'il faudrait mettre en avant pour réussir l'organisation du salon et adapter ses composantes aux attentes des différentes parties prenantes.

Ouvrant le débat, Marwa Hamrouni, coordinatrice de la promotion de "Fabtech Africa", a souligné que l'objectif derrière l'organisation de cet événement d'envergure est d'aider les industriels à se mettre au diapason de la nouvelle stratégie élaborée par le ministère de l'Industrie et d'y adhérer de façon à réussir ce saut technologique auquel aspire la Tunisie. Présentant le salon, Salem Ben Salem, expert en communication et membre du comité d'organisation, a précisé que cet événement inspiré du mouvement "Fabtech", qui a été initié aux Etats-Unis et au Canada dans les années 80 dans l'objectif de mettre le focus sur la fabrication mécanique, a été adapté à la réalité tunisienne et africaine et est tourné vers la fabrication technologique. C'est un salon qui se veut un lieu de rencontres et de business entre les parties prenantes, notamment les donneurs d'ordre et les entreprises industrielles, afin de répondre aux besoins et enjeux futurs dans le domaine de l'industrie. "A travers ce salon, nous voulons que l'offre et la demande industrielles se confrontent pour que l'offre s'adapte à la demande et vice versa. C'est pourquoi nous voulons que la plupart des parties prenantes soient présentes", a précisé Ben Salem.

Un clin d'œil à l'Afrique

"Fabtech Africa", comme son nom l'indique, est, aussi un événement de portée africaine. C'est ainsi que les organisateurs appellent de leurs vœux un salon itinérant. Ils espèrent qu'à partir de 2024, cet événement, qui fait un clin d'œil à l'Afrique, se déroulerait dans plusieurs pays africains, particulièrement ceux qui sont en train de penser leurs nouvelles politiques industrielles en empruntant la voie de l'innovation et des nouvelles technologies. "Nous avons constaté des similitudes au niveau de l'approche suivie par plusieurs pays africains dans l'évolution de leurs politiques industrielles. Ces pays ont constaté qu'il fallait déjà prendre en compte ce tournant technologique dans le développement industriel de leurs pays. C'est pourquoi ce constat nous conforte dans notre choix initial qui consiste à opter pour un salon itinérant", a fait remarquer Ben Salem.

Ferid Herelli, ancien directeur du Cetime, a, de son côté, mis l'accent sur l'importance de l'initiative "Fabtech" en tant que lieu de rencontre entre les industriels. Il a indiqué que l'idée derrière "Fabtech" est de rapprocher les parties prenantes, y compris les universités qui doivent être impliquées dans la conception des solutions, et ce, afin de mieux appréhender les problèmes et trouver les bonnes réponses. Evoquant la conjoncture incertaine dans laquelle vit aujourd'hui le monde, le membre du comité d'organisation a expliqué que cette conjoncture peut être une opportunité pour la Tunisie.

Coopération triangulaire

Étant un pays au carrefour entre l'Europe et l'Afrique, la Tunisie peut miser, selon l'ancien directeur général du Cetime, sur une coopération triangulaire qui bénéficie à toutes les parties, notamment les pays africains qui peuvent prendre en exemple la Tunisie pour le développement de leurs politiques industrielles. D'ailleurs, des représentants de plusieurs ambassades africaines en Tunisie, notamment le Sénégal, étaient présents lors de cette rencontre. Ils ont affirmé que leurs pays, qui ont mis le cap sur les nouvelles politiques industrielles mais qui souffrent d'un manque criant d'ingénieurs, sont intéressés par l'expertise tunisienne.

Nada Lachaal, directrice de l'infrastructure qualité au ministère de l'Industrie et des PME a, pour sa part, souligné que le salon va aider à communiquer autour de la stratégie industrielle "Horizon 2035". Il serait, aussi selon elle, un levier pour attirer les investisseurs, mais aussi pour promouvoir l'image du site Tunisie. "Fabtech Africa Expo" sera, également, un lieu de rencontre entre le monde de l'université et celui de l'industrie.

Il s'agit, en effet, de l'événement opportun pour les jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs, mais, aussi, des étudiants ingénieurs qui, saisissant cette occasion, peuvent faire étalage de leurs compétences et développer leurs idées.

Présenté comme étant un salon "quatre en un", l'événement propose outre l'espace d'exposition, qui sera aménagé avec des stands personnalisés pour les différents participants, un symposium avec un programme de conférences portant sur des thèmes d'actualités, tels que la nouvelle dynamique industrielle, le marché africain, les atouts de l'industrie tunisienne... , une cérémonie célébrant les performances industrielles des entreprises et une deuxième cérémonie qui rend hommage aux bâtisseurs de l'industrie tunisienne.