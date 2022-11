Tunisie: UST - Sans complexes

Les Tataouinis tenteront de défier l'ogre "sang et or" dans son arène avec méfiance, mais aussi avec confiance.

En ce début du championnat, l'UST est restée fidèle à son image d'équipe capable de tenir la dragée haute aux grosses cylindrées du championnat jusqu'à créer de grandes surprises. Ainsi, le déplacement périlleux à Tunis pour affronter l'Espérance le jour où elle recevra son trophée de champion de la saison écoulée ne fait pas peur aux hommes de Mohamed Ali Maâlej, qui joueront leurs chances de rentrer avec un résultat positif au Stade de Radès. Notre mission est, certes, difficile face aux "Sang et Or", mais elle n'est pas impossible, confie le coach des Tataouinis.

Nous avons appris à voyager et à bien gérer nos matches en déplacement. Nos résultats sont brillants. Une victoire à Chebba sur le Croissant Sportif Chebbien et un nul à Hammam-Sousse sur l'ESHS, qui était devant l'obligation de se réhabiliter, montrent bien que nous sommes solides et bien armés en déplacement et qu'aucune équipe ne peut tempérer notre ardeur et notre volonté de bien faire et, donc, nous intimider. Pour nous, un seul leitmotiv nous guide : à onze contre onze, tout est possible et c'est toujours du cinquante cinquante. On peut perdre, on peut faire match nul, mais on peut aussi gagner", a précisé Maâlej.

Un message fort

Ce discours de confiance et d'assurance est sans doute destiné aux joueurs tataouinis pour les galvaniser le mieux possible et rameuter la troupe pour un duel qui sera, cette fois, différent de ceux livrés au CS Chebba et à l'ESHS, deux équipes de calibre inférieur à celui de L'EST. Surtout que ce message coïncide avec la possibilité de récupérer tous les joueurs blessés et de compter sur un effectif au grand complet.

Un exploit cet après-midi au Stade de Radès, même avec un match nul, sera un véritable tremplin pour la bande de Mohamed Ali Maâlej afin de se frayer, dès maintenant, une place dans la zone de confort qu'est le haut du tableau pour convoiter un billet pour le Play-off et éviter la queue du peloton et de figurer dans le groupe du Play-out. Tout dépend du départ et les Tatatouinis sont décidés à brasser large et le plein de points, d'entrée.