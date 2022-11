Ile Maurice: Choc

L'arrestation de l'activiste Bruneau Laurette, moins d'une semaine après la manifestation de la place d'Armes, a de quoi choquer plus d'un - et ce, même si la Special Striking Team avait déjà frappé (Me Akil Bissessur, proches de Me Sanjeev Teeluckdharry, entre autres, sur une Hit List en circulation). La raison principale étant que Laurette s'est érigé, entre autres, comme un combattant anti-drogue, un redresseur de torts.

Les premiers surpris - même si rien n'a été prouvé jusqu'ici - sont surtout ceux qui ont répondu à l'appel de Laurette samedi dernier : journalistes, travailleurs sociaux, politiciens, citoyens lambda. Et qui l'ont entendu critiquer sévèrement la police en général, et la SST de Jagai en particulier, avec force photos et vidéos à l'appui. Laurette pense que le Wakashio transportait de la drogue et que la police ne pouvait pas ne pas savoir.

Dans les rangs des oppositions, qui se sont davantage dispersées en raison de la mobilisation active de Laurette sur le terrain, les regards se sont d'abord tournés vers les travaillistes et Roshi Bhadain qui ont affiché leur présence aux côtés de l'activiste.

L'onde de choc passée, il faudra rebattre les cartes au sein des oppositions. Paradoxalement, la mise en touche de Laurette pourrait raccommoder les factions rivales de l'opposition.