Tunisie: Ligue 1 | 6e journée (Groupe A) - Favorable à l'Espérance et l'Etoile !

Outre l'avantage d'évoluer à domicile, Espérantistes et Etoilés accueilleront des adversaires à leur portée et qui ne sont pas à leur meilleure forme également.

La première manche de la 6e journée de la Ligue 1 aura lieu cet après-midi avec au programme deux matches : EST-UST et ESS-CSC. Sur le papier, voire sur le terrain, les Espérantistes et les Etoilés ont les faveurs des pronostics.

En effet, l'Espérance de Tunis a effectué jusque-là un parcours sans faute en championnat, alors que l'Etoile a plutôt bien négocié ses trois sorties. C'est, entre autres, à la faveur de matches reportés pour chacun de ces deux clubs.

Les "Sang et Or" n'ont disputé jusque-là que deux matches sur six en Ligue 1. Deux matches ponctués par autant de victoires. L'EST a battu le CS Chebba en match retard, comptant pour la 2e journée du championnat (2-1), avant d'aller chercher une courte victoire à Bizerte en milieu semaine (1-0).

Tout à l'heure, l'EST vise à aligner la passe de trois et pour cause : non seulement elle reçoit un adversaire qui, sur le papier, est à sa portée, en l'occurrence l'US Tataouine, mais la symbolique de la victoire est ailleurs. En effet, la cérémonie de la remise du trophée du championnat 2021-2022 aura lieu en marge de cette rencontre. Et pour que la fête soit en grande pompe, rien ne vaut une victoire.

Une symbolique qui compliquera davantage la tâche de l'hôte tataouini. Par ailleurs, l'équipe visiteuse n'affiche pas la grande forme en ce moment. En témoignent ses résultats pas vraiment flatteurs depuis le début de l'exercice. L'UST a raté son entrée en matière, en concédant la défaite devant l'ESS. Puis elle s'est fait tenir en échec par le CAB. Les Tataouinis se sont rattrapés par la suite et ont même créé la surprise en allant battre les Chebbiens, mais ils n'ont pas su rester sur leur lancée, puisqu'ils se sont contentés de tenir en échec à domicile les Hammam-Soussiens.

Sur le papier, l'EST a les faveurs des pronostics. Sur le terrain, l'UST est en mesure de rendre la tâche difficile à son hôte, particulièrement si elle refuse le jeu.

Se ressaisir...

L'ESS n'a pas disputé tous ses matches de championnat non plus. Sur six rencontres, les Etoilés n'en ont joué que trois. Les Etoilés ont réussi leur entrée en lice en battant les Tataouinis (2-1). Puis ils ont aligné, de la plus belle des manières la passe de deux, en réalisant une large victoire devant leurs voisins hammam-soussiens sur le score sans appel de 5 à 0.

On croyait les Etoilés bien partis, mais voilà qu'ils voient leur élan stoppé tout net par le revenant stadiste qui les a tenus en échec. Tout à l'heure, les hommes de Mohamed Mkacher chercheront à se ressaisir, en visant la victoire devant leurs hôtes chebbiens. Des hôtes qui n'affichent pas une bonne santé en ce moment et qui restent sur une défaite concédée à domicile.

Comme l'EST, l'ESS a les faveurs des pronostics et elle est bien partie pour se ressaisir afin de repartir de plus belle.

Programme

Stade Hamadi-Agrebi de Radès : Espérance de Tunis-US Tataouine

Arbitre : Ameur Chouchane

Stade Bouali Lahouar : ESS-CS Chebba

Arbitre : Majdi Belhaj Ali

N.B.: Coup d'envoi des matches à 14h30.