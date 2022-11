Tunisie: Résultats à mi-parcours électoral et liste des candidatures retenues - L'Isie rend sa dernière copie

Du côté de l'Isie, tout semble prêt pour réussir le scrutin uninominal du 17 décembre prochain. Farouk Bouasker affirme qu'aucune modification ne sera, désormais, introduite sur le reste du calendrier électoral, tel qu'il a été déjà fixé par son instance.

Lors d'un bref point de presse, tenu hier en fin d'après-midi, au siège de l'Irie-Tunis 1 à La Kasbah, Farouk Bouasker, président de l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie), a rendu sa dernière copie. Après avoir prolongé, de trois jours, soit du 25 au 27 octobre 2022, le délai de dépôt des candidatures aux législatives anticipées du 17 décembre prochain, le conseil de l'Isie a statué sur la liste préliminaire actualisée des candidatures retenues. "1.058 candidatures sont, a priori, admises, réparties entre 936 hommes et 122 femmes. Soit 363 candidatures ont été rejetées sur un total de 1.427 demandes déjà réceptionnées", recense M. Bouasker, indiquant que la liste définitive, à la suite de l'expiration des recours, sera proclamée d'ici le 22 décembre pour que la place soit cédée, trois jours plus tard, au démarrage de la campagne électorale à l'intérieur du pays.

Les raisons du rejet

Ainsi se poursuit la course au palais du Bardo qui devrait, cette fois-ci, compter, sous sa coupole, seulement 161 sièges dont la majorité représente le secteur de l'éducation, suivi de la fonction publique et des métiers de libre pratique. Des sièges seront aussi réservés à des sans-emploi, des maires de communes, des hommes d'affaires, des journalistes et des étudiants. D'ici le jour "J", les préparatifs semblent aller bon train.

Ainsi, le taux de représentation dans les circonscriptions électorales à l'intérieur comme à l'extérieur du pays a été plus faible qu'on le croyait. Les circonscriptions de France 1, Allemagne, le reste des pays européens, les pays arabes, les deux Amériques, l'Asie et l'Australie et l'Afrique n'ont enregistré aucun candidat, tandis que celle d'Italie, de France 3 et de France 2 n'ont présenté qu'un seul candidat. De même pour certaines circonscriptions dans plusieurs régions du pays. Cela est dû, en partie, à des difficultés d'ordre procédural et logistique, mais aussi au dysfonctionnement constaté au niveau des parrainages. En fait, plus de 514 mille parrainages ont été déposés dont plus de 476 mille ont été acceptés, soit un taux de 92,5%. Le reste a été rejeté pour des raisons principalement liées à des irrégularités et défaillances relevées dans les demandes déposées (Abus de fonction, parrains non inscrits dans la circonscription des candidats, signatures non conformes..).

Pourquoi ces délais ont-ils été prolongés ?

Pourtant, l'Isie avait, selon son président, fait de son mieux pour faciliter les prestations administratives relatives notamment aux services de réception des demandes de candidatures et de légalisation de signature aux bureaux de l'instance. Usant de son pouvoir discrétionnaire, l'Isie avait, a-t-il encore souligné, tenu à proroger les délais du dépôt des candidatures, afin de permettre aux retardataires de se rattraper et finaliser leurs dossiers inachevés. Ce qui fait que le nombre des candidats a été revu à la hausse, à hauteur de 15% par rapport à la période de dépôt initiale. Et le président de l'Isie d'affirmer qu'aucune modification ne sera, désormais, introduite sur le reste du calendrier électoral, tel qu'il a été déjà fixé par son instance. Alors, la réception des demandes de retrait des candidats à la députation s'effectue dans un délai ne dépassant pas le 9 de ce mois. Entre-temps, le registre des électeurs est en cours d'actualisation. Selon Bouasker, tout semble prêt pour réussir le scrutin uninominal du 17 du mois prochain. Que nos électeurs soient, tous, au rendez-vous!