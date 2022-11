Tunisie: Clôture du Festival de la grenade | Une semaine de fête et d'effervescence commerciale - Un détour par Testour

Le temps du Festival d'odeurs et de saveurs à majorité colorée de rouge grenade, les Tunisiens (re)découvrent les richesses de leur terroir. Reportage.

Si les oranges sont au Cap-Bon, les figues de Barbarie à Kasserine, les grenades sont à Gabès, mais aussi à Testour, délégation du gouvernorat de Béja. Depuis le jeudi 27 octobre au mercredi 2 novembre 2022, le village de Testour et les délégations environnantes, comme Slouguia, vivent au rythme du Festival, des commerçants et des visiteurs dans une ambiance colorée et animée.

Malgré les effets du réchauffement climatique et la relative sécheresse qui frappent nos sols, les récoltes sont encore bonnes, du moins pour les grenades, en attendant celles des agrumes, même si l'on parle d'une baisse de 40% de la production, par rapport à l'an dernier vu que les clémentines sont à 8 dinars le kilo...

Oublier la disette...

Au dernier jour du Festival, l'ambiance est encore à la fête et les commerçants donnent des pieds et des mains pour servir la foule,. Les relents de la crise économique, encore palpables, touchent durement le pays et sa population appauvrie, mais se dissipent le temps du Festival.

Tout le monde ou presque oublie la disette et met du sien pour apporter son savoir-faire sur place. Les articles d'artisanat et de gastronomie ont les faveurs et dominent les étalages des stands commerciaux. Beaucoup de bibelots, d'objets décoratifs, de sacs cousus main sont exposés à la clientèle, nombreuse et mobilisée en masse. Mais la reine des stands est le fruit rouge, sucré et aux multiples vertus et bienfaits, la grenade de Testour qui a un " ancrage historique " dans la région, comme on peut le lire sur une affiche vantant le produit local.

Saveurs des grenades en bouche

Avec les grenades, on peut tout faire et en tirer, à part les déguster naturellement. Du jus, de la confiture, même si elle n'est pas véritablement commercialisée en Tunisie et bien plus encore. Dans le top 10 des pays producteurs de grenades dans le monde, avec la Tunisie, l'Iran, deuxième derrière l'Inde. On utilise les grenades pour confectionner des articles de maroquinerie. Un univers du possible existe avec les grenades et les Tunisiens doivent apprendre à exploiter leurs fruits et le concrétiser sous de multiples facettes. Sur place, dans l'allée commerçante, un stand de glaces fait fureur. Un gobelet de crème glacée au parfum

" grenade " est vendu à 1,5 dt. Goûteux et coloré en rose, il raffole les papilles des enfants, en vacances scolaires cette semaine, et même les parents... Mais la teneur en goût et en saveur de la glace est à améliorer, malgré son prix attractif. Pour les grenades, les prix oscillent entre 1 et 2 dt, selon la variété et la qualité. En dehors du Festival, les marchands de grenades par dizaines se rangent sur trois kilomètres, le long du tronçon entre Testour et Slouguia. Il faut éviter les spéculateurs qui chantent les prix proposés à leur guise et à la tête du client et acheter directement auprès du producteur; l'argument de vente numéro un.

Grande variété de pains et de fromages

Une des attractions du Festival est la grande variété de pains proposés avec parfois des découvertes. Hormis le traditionnel mlawi à l'huile d'olive et ses variantes plus effeuillées ou gourmandes, le khobz (pain) barghi, sorte de galette piquée, moelleuse et légère, suscite la curiosité des badauds et promeneurs par un temps ensoleillé. Même si on attend l'hiver, qui commence à tarder... Des bambalonis et ftayers revisités, avec un goût de fromage ou sucrés différemment, montrent que les Testouriens ont de l'audace et tentent de proposer autre chose.

Les fromagers ont la cote également. La région est connue pour son bon fromage. Un pot de 1 kilo de ricotta est proposé à 5,5 dt, du fromage sicilien vieilli est vendu à 4,5 dt les 100 grammes... On évoque là une échoppe à consonance italienne qui se situe en retrait du Festival et qui concurrence véritablement les stands de fromages installés à l'occasion, qui sont de moindre qualité et exposés au grand public.

La page facebook Wimbee a décrit le concept "Family day" à Testour dans le cadre du Festival de la grenade par ce message : " Superbe journée passée au cœur de la nature à Testour durant laquelle l'équipe a bénéficié d'une expérience unique en visitant une ferme privée de grenades biologiques et en découvrant la beauté de la nature testourienne. Sans oublier le saut de tyrolienne. D'autres activités ludiques destinées aux enfants avec des manèges gonflables ont été proposées ".

En fin de journée, les stands sont désinstallés et la foire définitivement terminée. Pour laisser place au retour à la vie normale, mais sans doute moins joyeuse. Les habitants, en majorité pauvres et aux revenus limités, reprennent ensuite leur routine quotidienne et retrouvent leur domicile, malgré eux... Ce qui a fait dire à l'une d'elles, prénommée Faouzia, qu'elle compte installer une baraque de bambalonis qui a pignon sur rue dans les environs de Testour, pour subvenir à ses besoins.