Afrique: Coopération décentralisée - Teneur du Mémorandum d'entente entre les villes de Brazzaville et de Rabat

Dieudonné Bantsimba, maire de Brazzaville, et Asmaa Rhlalou, présidente du Conseil communal de Rabat, réactivent la Convention d'amitié et de jumelage déjà signée en 2005 entre la capitale du Congo et celle du Maroc.

Durant son séjour au Maroc, le maire de Brazzaville a multiplié des séances de travail en marge de sa participation à la fois de la 28e session du Comité exécutif et à la 26e du Conseil panafricain au Maroc.

De ce fait, grâce au travail effectué en amont par Jean Marie Mowelle, ambassadeur du Congo au Maroc, et aux efforts de Naoual Atlas, consul honoraire du Congo à la Région Casablanca-Settat, Dieudonné Bantsimba et Asmaa Rhlalou ont pu signer, le 3 novembre dernier, un Mémorandum d'entente entre Brazzaville et Rabat pour le compte du Congo et du Maroc, deux pays frères liés par des relations fondées sur une solidarité active et une coopération constructive.

Ce rapprochement de coopération confirme une forte volonté des deux parties en vue de renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples frères et, surtout, d'intensifier les échanges et la coopération dans tous les domaines de la coopération et de la gestion locale.

L'objectif est d'approfondir les relations préexistantes et de faire avancer la coopération bilatérale des aspirations communes des deux villes.

À l'issue de la séance de signatures, dans le cadre du développement durable, et ceci à la veille de la COP27, en Égypte, la délégation congolaise a été invitée à visiter les installations dédiées à la gestion intelligente des ordures et de l'assainissement des eaux usées de la ville.