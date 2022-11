Algérie: La 7e édition du salon ALGEST en novembre à Alger

Alger — La 7e édition du Salon international de la sous-traitance (ALGEST 2022), sera organisé du 14 au 17 novembre au Palais des expositions (SAFEX) à Alger avec la participation de plus de 80 entreprises, nationales et étrangères, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Industrie.

Organisé par la Bourse Algérienne de Sous-traitance et Partenariat (BSTP) en coopération avec le World Trade Center Algiers et placé sous le haut patronage du ministère de l'Industrie, ce Salon se veut un espace vital pour établir des liens de partenariat entre les donneurs d'ordre et les entreprises de sous-traitance, et mettre en exergue les capacités du tissu industriel national dans le domaine de la sous-traitance", ajoute la même source.

ALGEST 2022, regroupera plus de 80 entreprises nationales et étrangères activant dans les secteurs des industries Mécanique et Métallique, Sidérurgique et Métallurgique, Electrique, Electronique et Automatisme, Chimique et pétrochimique (Caoutchouc, Plastique et composite, verre...), Energies renouvelables et Environnement, Machines et Equipements, fournitures industrielles, fixations, Services liés à l'industrie (Maintenance industrielle, Formation, Engineering, Conseils, NTIC).

Seront également présentes à cette manifestation les start-up et les micro-entreprises qui exposeront leurs produits et services innovants, selon la même source.