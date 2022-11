Ile Maurice: Mahogany mall - Il tranche la gorge de son épouse avant de se suicider

Adarsh Ugesh Churkoo, un homme de 27 ans, habitant un appartement de la NHDC à Bois Mangues, Plaine-des-Papayes, s'est donné la mort, hier, après avoir tranché la gorge de son épouse, SuhasneeLodhur Churkoo, 20 ans, de qui il vivait séparé. Le drame s'est joué au Mahogany Mall à Beau-Plan. Suhasnee Lodhur Churkoo était en compagnie d'un ami, un habitant de Gokoola. Adarsh Ugesh Churkoo, qui supportait mal leur séparation, l'a soupçonnée d'infidélité et l'a agressée. La jeune femme a été transportée à l'hôpital SSRN par des témoins de l'agression. Son état de santé est préoccupant.

Cette scène d'une violence inouïe s'est déroulée au beau milieu du centre commercial Mahogany à Beau-Plan, hier après-midi. Les témoins ont vu une violente altercation entre un couple. Il était aux alentours de 12 h 45. L'époux, Adarsh UgeshChurkoo, a sorti un cutter de sa poche et a tranché la gorge de sa femme, Suhasnee Lodhur Churkoo. Il a ensuite retourné le cutter contre lui. Il a été rattrapé par les membres de la sécurité du centre commercial et par des témoins. Ces derniers l'ont roué de coups. Pendant ce temps, la victime, Suhasnee Lodhur Churkoo, qui habite Roches-Noires, a été transportée à l'hôpital SSRN par des volontaires.

À l'arrivée des policiers, ceux-ci ont constaté qu'Adarsh UgeshChurkoo, un employé du département de maintenance d'une société basée à Bell Village, était inconscient et saignait, à quelques mètres du centre commercial. Le Service d'Aide Médicale d'Urgence a été mandé sur place et le médecin a constaté son décès. Plusieurs unités de la police, dont la Scene of Crime Office, la Criminal Investigation Division du Nord, des éléments du Field Intelligence Office, ainsi que les policiers du poste de Pamplemousses, ont été mises à contribution dans cette affaire.

Selon les recoupements d'informations, Adarsh Ugesh Churkoo et Suhasnee Lodhur Churkoo, parents d'une fillette en bas-âge, étaient séparés depuis un certain temps. Vendredi, le couple s'était donné rendez-vous au Mahogany Mall pour qu'Adarsh Ugesh Churkoo puisse voir son enfant en présence de sa femme et mère de l'enfant. Après la rencontre, Suhasnee Lodhur Churkoo est repartie avec son enfant en direction du Food Court. C'est à sa sortie du Food Court qu'elle a été prise à partie par son mari. Adarsh Ugesh Churkoo soupçonnait qu'elle entretenait une relation avec un autre homme et ses doutes se sont accentués lorsqu'il a vu son épouse en compagnie d'un ami. Ne le supportant pas, le couple s'est disputé violemment avant qu'Adarsh Ugesh Churkoo ne passe à l'acte.

Un témoin raconte qu'il a vu ce dernier se disputer violemment avec sa femme avant de sortir le cutter de sa poche et lui trancher la gorge. Il a ensuite pris la fuite. "Dimoune inn commence galoupe derriere li, inn commence avoy ros lor li". Il ajoute que des membres du public ont tabassé Adarsh Ugesh Churkoo. "Linn tire ene zarm depuis dan so pos.Linn passe kot so licou mais li pann resi coup li. Linn pren li, linn pik cot so leker mais li pa finn enterre zarm la ek li", ajoute-t-il. Il affirme qu'Adarsh Ugesh Churkoo s'est par la suite écroulé sur le sol. Lorsque les policiers ont fouillé ses poches, celles-ci contenaient plusieurs armes tranchantes et cela les incite à penser que son geste était prémédité. Dans le passé, il avait été arrêté relativement à une affaire de mœurs.

L'enquête est menée par le sergent Poinoosamy et l'assistant surintendant Baptiste.