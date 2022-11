Congo-Brazzaville: Tour de cadrage - Les Diables noirs se rapprochent de la phase de poules

Les Diables noirs ont fait un pas important vers une qualification pour la phase de poules de la Coupe africaine de la Confédération. Ils ont assumé leur statut de favoris en s'imposant, le 4 novembre à l'Ile Maurice, devant le club seychellois de La Passe (2-0), en match aller du tour de cadrage.

Auteur d'un doublé dès la première mi-temps, Boris Sikoula a donné un avantage conséquent aux vainqueurs de la Coupe du Congo avant la manche retour prévue le 9 novembre, au stade Alphonse- Massamba-Débat, à Brazzaville.

Les Diablotins ont leur destin en main. Devant leur public, il ne leur reste qu'à finir le travail en vue d'assurer pour la première fois leur qualification dans la phase de groupes de la Coupe africaine de la Confédération. C'est une occasion en or pour intégrer la cour des grands. En rappel, les Diables noirs avaient manqué de justesse l'occasion de jouer la phase de groupes en 2013 devant le Club sportif Sfaxien. Battus à Sfax (3-1), les jaune et noir avaient concédé un nul d'un but partout à Brazzaville.

Cette fois-ci, le représentant congolais est bien parti pour franchir un palier. Sa qualification pour la phase de poules permettra au football congolais de gagner davantage des points, en vue de reconquérir les deux places qu'il avait perdues. L'équipe de Diables noirs deviendra ainsi le quatrième club congolais à disputer la phase de poules après l'AC Léopards de Dolisie (2012, 2013, 2014 et 2015), le Club athlétique renaissance Aiglons (2018), AS Otohô (2019 et 2022).