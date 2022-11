Congo-Brazzaville: Travaux publics - La société ABC appelée à honorer ses engagements face à Multisectoral Sarlu

La société Multisectoral Sarlu, représ entée par son conseiller juridique, Me Arsène Itofe, a tenu, le 4 novembre à Kinshasa, une conférence de presse pour se plaindre du comportement de son partenaire d'affaires, le consortium d'entreprises Alliance des bâtisseurs du Congo (ABC). Auparavant, un mouvement de jeunes et autres travailleurs de cette société a été constaté, le 31 octobre dernier, devant le siège de l'institution financière Sofibanque et le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction (ITPR).

La société Multisectoral Sarlu a regretté le contrat de partenariat entre elle et ABC qui aurait mal tourné à cause de la mauvaise foi de cette dernière.

Selon Me Arsène Itofe, en effet, tout est parti du moment où la société ABC, un consortium de plusieurs sociétés, a gagné des marchés de construction des routes et écoles à Kinshasa ainsi que dans les provinces du pays, y compris des infrastructures dans le cadre des Jeux de la Francophonie qui seront organisés dans la capitale congolaise, selon les appels d'offres lancés à travers le ministère des ITPR.

Il a précisé qu'après avoir gagné ces marchés, ABC était obligé de préfinancer tous ces travaux. Le consortium, qui n'avait pas de fonds pour le faire, a recouru au partenariat avec la société unipersonnelle Multisectoral Sarlu pour honorer ses engagements. " A partir du 24 novembre 2021, la société Multisectoral Sarlu apporte donc dans ce partenariat des grosses sommes d'argent : le premier montant a été de 937 500 dollars américains, le deuxième montant, de 328 mille dollars ", a expliqué Me Arsène Itofe.

L'argent emprunté, a-t-il poursuivi, devrait être remboursé du coup en janvier dernier, étant donné que la société ABC devrait bénéficier des payements de l'Etat, pais rien n'a été fait. Il a indiqué qu'avant cette échéance, ABC avait encore bénéficié d'autres marchés en rapport avec la tenue des Jeux de la Francophonie pour lesquels elle a de nouveau recouru à la société Multisectoral Sarlu pour le préfinancement. Dans le cadre de cette nouvelle demande, ABC bénéficiera encore, en décembre 2021, d'une somme de 838 mille de dollars américains de Multisectoral Sarlu pour préfinancer ces marchés, avec la promesse ferme d'obtenir le remboursement en février 2022.

Mauvaise foi et abus de confiance

La société Multisectoral Sarlu regrette le fait que, par le biais de l'Office des voiries et drainages et du Fonds national d'entretien routier, le ministère des ITPR a effectué des paiements au bénéfice de la société ABC pour les travaux réalisés et préfinancés, mais le consortium ne pense pas à honorer ses engagements vis-à-vis de son partenaire. " Pendant que nous avions des informations sûres sur ces paiements de l'Etat, elle a commencé à tergiverser allant de promesses en promesses et alléguant que l'Etat ne l'a pas encore payée. Et, dans l'entre temps, elle a continué avec les travaux ", a souligné Me Itofe. Pour preuve, a-t-il ajouté, dernièrement, ils ont touché des grosses sommes liées au marché de la Francophonie mais ne veulent pas rembourser l'argent qu'ils avaient emprunté.

Dans son mécontentement, la société Multisectoral Sarlu fait savoir que le directeur général d'ABC, Cédric Lungu, aurait créé une autre société privée, Solutions Lungu, qui est également venue vers la société unipersonnelle pour solliciter un préfinancement d'un autre marché qu'elle aurait obtenu. Répondant positivement à cette demande, la société Multisectoral Sarlu a également défalqué une somme de 3 millions de dollars américains pour préfinancer ce marché. " Tous les travaux réalisés par ABC et Solutions Lungu ont donc été préfinancés par la société Multisectoral Sarlu. Malheureusement, quand ces deux sociétés reçoivent les payements de l'Etat, elles n'ont pas la bonne volonté de restituer l'argent de la société Multisectoral Sarlu ", ont regretté les responsables de cette société par leur conseiller juridique, Me Arsène Itofe.

La société Multisectoral Sarlu en difficulté

Cette société se trouve donc en difficulté à cause de ces préfinancements effectués qui ont rongé ses caisses. Elle est incapable d'honorer ses propres engagements, notamment envers ses employés et autres partenaires, avec risque de mettre les centaines de ses agents dans la rue.

En juin dernier, elle a acculé Cédric Lungu pour obtenir ses remboursements. Celui-ci lui aurait envoyé un chèque de deux milliards de Francs congolais établi par le Foner et déposé à la Sofibanque, avec promesse que son compte devrait être crédité dans quelques jours et qu'il allait payer l'argent reçu de la société Multisectoral Sarlu. Les responsables de Multisectoral Sarlu ont indiqué que toutes les banques ont déclaré les avoirs d'ABC à l'exception de la Sofibanque, qui n'a pas voulu exécuter cette décision judiciaire, oubliant qu'ABC avait déjà envoyé une note à la société Multisectoral Sarlu en rapport avec son compte dans cette institution bancaire. La société ABC sera poursuivie en justice pour cause de saisie. Mais, pour entrer dans ses droits, la société Multisectoral Sarlu a également esté en justice contre Sofibanque, pour avoir caché les avoirs d'ABC se trouvant dans ses livres.

Devant la justice, ABC est venue contester la saisie conservatoire pratiquée dans toutes les banques. Elle n'a pas cependant eu gain de cause devant le tribunal de commerce, qui a confirmé la créance, en l'enjoignant de payer des sommes dues à la société Multisectoral Sarlu. Sofibanque a, par ailleurs, été condamnée au payement d'un montant de 1 260 000 de dollars américains avec les dommages et intérêts de 100 000 dollars.

Dans l'exécution de ces décisions, la société Multisectoral Sarlu a réussi à saisir tous les avoirs de la Sofibanque qui se trouveraient dans les banques commerciales de la place. Mais, force a été de constater que cette banque n'a pas d'argent dans toutes ces banques commerciales, les maigres sommes trouvées ayant déjà été saisies par d'autres créanciers. Ce qui a conduit les responsables de la société Multisectoral Sarlu à penser que les propriétaires de cette banque gardent leur argent dans leurs maisons ou dans leurs propres coffres forts. " Le directeur général de la Sofibanque a appelé les avocats de la société Multisectoral Sarlu à deux reprises dans son bureau pour négocier mais, il a commencé à les tourner en bourriques ", s'est plaint un responsable de la société Multisectoral Sarlu. Il a souligné qu'en exécution de la décision judiciaire, les huissiers ont fait leur travail en saisissant les biens meubles de cette société dont les véhicules.

Ayant, aujourd'hui, des preuves que l'Etat congolais a payé des sommes pour ces travaux effectués, la société Multisectoral Sarlu réclame sa part. Elle exhorte, par ailleurs, l'Inspection générale des finances de contrôler toutes ces sorties de fonds et les travaux qui ont été exécutés ainsi que le mode et tous les méandres de passation des marchés de l'Etat dans lesquels cette société a décelé plusieurs zones d'ombre.