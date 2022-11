Congo-Brazzaville: Liberté de la presse - L'UNPC fustige les menaces de mort contre les professionnels des médias

L'Union nationale de la presse du Congo (UNPC) se dit vivement préoccupée par la situation des journalistes en République démocratique du Congo (RDC), en général, et dans l'Est du pays, en particulier.

Dans un communiqué du 3 novembre, l'UNPC a fait part de son profond regret au vu des atteintes à la liberté de la presse, des attaques, des menaces de mort et des intimidations dont les professionnels des médias sont victimes. " L'UNPC condamne fermement le traitement cruel, inhumain et dégradant infligé à ses membres travaillant à Rutshuru et sur l'ensemble du Nord-Kivu par les forces d'agression, d'occupation et les différentes bandes armées ", a fait savoir cette organisation, par le biais de son président national, Gaby Kuba, et le secrétaire général, Jasbey Zegbia.

Elle a, par ailleurs, avisé de la détermination de la corporation à organiser plusieurs actions d'envergure sur toute l'étendue du pays en vue de défendre la liberté de la presse et exiger des sanctions exemplaires contre les auteurs des attaques visant les chevaliers de la plume. L'UNPC demande, cependant, aux autorités et aux institutions légalement établies de sécuriser et de protéger les journalistes. Elle a également conseillé l'extrême prudence à tous les professionnels des médias dans l'exercice de leur métier, surtout dans les zones rouges. Ils sont également exhortés à la stricte observation des règles d'éthique et de déontologie, à l'unité et l'objectivité et à ne pas relayer de fausses informations. " Il n'existe aucune incompatibilité entre la défense de la patrie et l'exercice du journalisme ", a, par contre, fait savoir l'UNPC à l'intention de tous ses membres.