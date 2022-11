Afrique de l'Ouest: Formation professionnelle – Les travaux de construction du Lycée professionnel de Korhogo lancés

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé le 04 novembre 2022 à Korhogo (région du Poro), au lancement des travaux de construction du Lycée professionnel de ladite ville, pour une formation capable de contribuer au développement économique de la Côte d’Ivoire.

Selon le chef du gouvernement ivoirien, le Président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de multiplier sur le territoire national la construction de Lycées professionnels, afin de contribuer à la formation d'un capital humain de qualité pour la vitalité socio-économique du pays. De même qu'offrir une seconde chance aux jeunes sortis trop tôt du système scolaire et désireux d’apprendre un métier ou de s’orienter vers l’auto-emploi.

Cette volonté gouvernementale se traduit par la réhabilitation ou la construction d’infrastructures, la mise en place de programmes adaptés à l’économie locale au profit des jeunes, pour leur formation aux métiers, en vue d’une insertion sociale durable.

Le Lycée professionnel de Korhogo sera bâti sur une superficie de 13 ha. Il aura un effectif de 1 000 élèves. L’établissement forme dans sept filières, notamment en Electricité et l’électronique; en Maintenance véhicule et engin; en Chaudronnerie et soudure; en Mécanique agricole; en Mécanique moto; en Bâtiment et travaux publics; et en Fluide et transformation agro-alimentaire.

L’école cible également des formations qualifiantes de courte durée destinées au perfectionnement et à l’école de la 2ème chance.

Selon le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, N’guessan Koffi, le Lycée professionnel de Korhogo sera ouvert aux pays de la sous-région. Il accueillera des élèves venant du Mali, du Burkina-Faso, de la Guinée et du Niger.