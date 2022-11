Afrique: Sciences de la santé - 395 candidats de 13 pays participent au 21ème concours d'agrégation à Abidjan

395 candidats issus de 13 pays dont 63 pour le compte de la Côte d’Ivoire, pays organisateur, et 171 membres du jury, vont participer du 07 au 16 novembre 2022 à Abidjan au 21ème concours d’agrégation des sciences de la santé du Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur (Cames).En prélude à ce rendez-vous scientifique, la Secrétaire générale nationale du Comité d’organisation, Pr Béatrice Nandjui, en a donné les grandes articulations au cours d’une conférence de presse, le jeudi 03 novembre 2022 à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Selon elle, ce concours est réservé à deux groupes d’enseignants.

« Il s’agit des enseignants des Sciences de la Santé (médecine, pharmacie, odontologie) et des enseignants des Sciences juridiques et Sciences économiques. Il a lieu les années paires pour les sciences de la Santé et les années impaires pour les Sciences juridiques. Nous sommes en 2022, une année paire, il s’agit donc du concours des sciences de la Santé », a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, elle a indiqué que ce concours a pour objectif de former les meilleurs enseignants possibles au niveau des Sciences de la Santé pour assurer une bonne formation des agents de santé dans tous les domaines et assurer, ainsi une meilleure santé pour la population. Cette 21ème session, organisée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), va se tenir sur trois sites : l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le Chu de Cocody et celui de Treichville.