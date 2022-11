Congo-Kinshasa: Bunia - Le contingent marocain de la MONUSCO appuie l'hôpital général en médicaments

communiqué de presse

L'hôpital général de référence de Bunia en Ituri a bénéficié, jeudi 3 novembre 2022, d'une assistance en médicaments essentiels, don du contingent marocain de la MONUSCO. Ceci pour appuyer cette structure médicale qui reçoit de nombreux malades dont des personnes déplacées et des blessés de guerre.

Pour le responsable de l'hôpital de niveau 2 de la MONUSCO, ce geste s'inscrit dans le cadre de l'assistance de la mission onusienne aux personnes vulnérables et démunies qui éprouvent des difficultés pour se faire soigner, "la MONUSCO n'étant pas ici uniquement pour des opérations militaires". Le besoin est là : "On a constaté qu'ils avaient un problème au niveau de la pharmacie, son organisation, le stockage de médicaments...", justifie-t-on du côté de la MONUSCO.

Antibiotiques, anti-inflammatoires, anesthésiants, dispositifs médicaux, antipaludéens font partie des médicaments offerts. Parallèlement à ce don de médicaments, les casques bleus marocains ont également dispensé des formations au personnel de l'hôpital général de référence de Bunia comme, par exemple, l'utilisation de l'appareil d'échographie.

" Nous sommes très contents de ce geste salutaire qui va sauver beaucoup de vies humaines et surtout que vous savez, nous, comme hôpital général sommes un outil d'utilité publique. La plupart de nos malades sont des vulnérables qui sont dans l'incapacité de payer. Ces intrants ou médicaments vont vraiment servir à les soigner, comme nous avons toujours soigné les déplacés gratuitement, les blessés de guerre, les prisonniers... Nous allons renforcer notre capacité à prendre en charge nos malades ".

Et de poursuivre : " Ici, nous avons quelques spécialités en médecine interne, en pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie, dentisterie... En plus de ces spécialités, le contingent marocain est venu avec une expertise et le transfert de compétences avec des professeurs hautement qualifiés pour nous accompagner, nous encadrer, renforcer nos compétences en imagerie ainsi qu'en gestion de stock en pharmacie et en réanimation. C'est le principe du 'learning by doing'. C'est une très bonne chose et merci beaucoup pour cette aide humanitaire qui va grandement nous aider à soigner gratuitement nos vulnérables, disons les prisonniers, les blessés de guerre ainsi que les déplacés internes ", a déclaré le docteur John Katabuka, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Bunia.