Afrique du Nord: Guerre de libération - Un journal pakistanais consacre un Spécial Algérie

Islamabad — Le journal pakistanais "Pakistan Observer" a consacré un Spécial Algérie à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, dans lequel il met notamment en exergue les principes de la diplomatie algérienne.

Publié sous le titre: "Algérie, modernisation de l'Etat et diversification des partenariats", le dossier, qui comprend un article signé par l'ambassadeur d'Algérie à Islamabad, Brahim Romani, revient sur les positions de l'Algérie sur les questions régionales, internationales et les grands partenariats, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra.

Il revient également sur le potentiel économique énorme dont dispose l'Algérie et les atouts du nouveau code de l'investissement.

Après une rétrospective sur le déclenchement de la Guerre de libération et l'engouement qu'elle a suscité à travers le monde ainsi que la profondeur des relations entre l'Algérie et le Pakistan, l'auteur de l'article précise, entre autres, que l'Algérie, en plus de ses richesses naturelles, dispose "d'infrastructures modernes, un vaste réseau d'autoroutes et de voies ferrées et des dizaines de ports et d'aéroports internationaux".

L'article précise également que "l'Algérie nouvelle, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, depuis 2019, œuvre à la réalisation de réformes globales et modernisatrices des structures de l'Etat, et au développement durable dans divers domaines".

L'article fait savoir, en outre, qu'en 2023, "l'Algérie et le Pakistan célèbrent le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays", notant que cette date constitue "une occasion de déployer davantage d'efforts conjoints pour activer et promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines (...)".

"Aujourd'hui, l'Algérie accorde la plus haute importance à la 'diplomatie économique', en diversifiant et en développant les partenariats étrangers, notamment avec la région asiatique, dont le Pakistan est un pays stratégique", a-t-il précisé.