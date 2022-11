Afrique du Nord: Nécessité de renforcer la présence de la question du Sahara marocain dans les cursus scolaires (rencontre)

Marrakech, — "La question du Sahara marocain et le renforcement de sa place et sa présence dans les cursus scolaires" est le thème d'une conférence nationale organisée vendredi, à Marrakech, à l'occasion de la célébration du 47è anniversaire de la Marche verte, une épopée glorieuse qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les Marocains.

Initiée par l'Organisation marocaine de l'unité nationale et le Conseil de l'arrondissement de Guéliz, cette rencontre a mis en exergue la symbolique de cet événement historique, qui a permis au Royaume de récupérer ses provinces du Sud, grâce au génie de Feu SM Hassan II.

Les participants, dont des enseignants, des académiciens, des historiens, des représentants de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Marrakech-Safi et des associations des parents d'élèves au Maroc, ont mis en lumière les étapes historiques du parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc et la récupération de ses provinces du sud.

Les intervenants ont été unanimes à souligner la nécessité de renforcer la centralité de la question du Sahara marocain dans les programmes scolaires étant donné le rôle du système éducatif dans la consécration des constantes nationales, les valeurs de citoyenneté et du patriotisme auprès des générations montantes.

Les participants ont aussi mis l'accent sur la nécessité de poursuivre l'enrichissement des programmes afin qu'ils soient adaptés aux récents développements de la première cause des Marocains.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'info en continue de la MAP, le directeur de l'AREF de Marrakech-Safi, Moulay Ahmed Karimi, a relevé que son exposé a abordé "le volet relatif aux références encadrants, les constantes et les grands choix de notre pays ainsi que le volet lié à la mise en œuvre de ces choix aux niveaux des textes réglementaires, documents et pratiques éducatives au sein de l'école marocaine".

Le cursus scolaire fournit aux élèves un ensemble de mécanismes en relation avec l'intégrité territoriale du Royaume et la force de la plaidoirie mais aussi des connaissances sur cette question centrale pour tous les Marocains, a-t-il ajouté, mettant l'accent sur le rôle de tous les intervenants dans le cadre du renforcement de l'attachement à ces constantes et la mobilisation collective pour réaliser le développement global du Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration similaire, le vice-président de l'Organisation marocaine de l'unité nationale, M. Karim Ait Boucetta, a mis en relief l'importance de renforcer la présence de notre cause nationale dans les programmes scolaires à la lumière des défis régionaux actuels qui exigent des élèves et des générations montantes de se doter de mécanismes de défense de la première cause des Marocains à savoir le Sahara marocain.

Les générations montantes et la jeunesse marocaine ont besoin de nouveaux outils de plaidoirie de nature à leur permettre de convaincre par les preuves irréfutables, les jeunes issus d'autres pays, de la justesse de notre cause nationale, a-t-il ajouté.

De son côté, M. Abdelkrim Jallam, enseignant au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation à Marrakech, a indiqué que cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du peuple marocain du 47è anniversaire de la Marche verte, constitue une occasion pour sensibiliser la jeunesse de la centralité de la première cause des Marocains et du rôle essentiel et historique qu'ont joué les Rois du Maroc, à leur tête Feu SM Hassan II, et SM le Roi Mohammed VI, dans le parachèvement et la défense de l'intégrité territoriale du Royaume.

Cette conférence vise à passer en revue les différents mécanismes et outils que doivent posséder les générations montantes dans le cadre de la défense de la justesse de la cause nationale lors des congrès et forums internationaux, a-t-il expliqué.

La conférence a été marquée par la présentation de plusieurs exposés portant sur "le cadre général pour comprendre le conflit artificiel autour du Sahara marocain", "nécessité d'intégrer les nouveautés de la première cause nationale dans les cursus scolaires" et "les choix et références dans le système éducatif national et son importance dans la consécration des constantes auprès de la nouvelle génération".