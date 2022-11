Ile Maurice: 13e Trail de Rodrigues - Début d'un nouveau cycle

Le Trail de Rodrigues ouvre un nouveau chapitre de son histoire, celui d'un nouveau cycle de douze ans. La treizième édition rime avec relance et après Covid-19 et surtout retour des stars venant d'Europe et des coureurs de La Réunion sans compter les meilleurs Mauriciens, dont le numéro un, Simon Desvaux de Marigny. Un redépart aussi synonyme de nouveaux tracés pour les courses existantes et d'une toute nouvelle épreuve, un ultra de 73 km connu comme le Trail du Hibou et dont le départ sera donné à 2h30 dimanche à la Réserve François-Leguat, village de la manifestation.

Parmi les grosses pointures présentes à cette treizième édition figurent Mathieu Blanchard, deuxième de l'UTMB 2022 derrière l'extraterrestre Kilian Jornet, sa compagne Alix Noblat, 140e de l'UltraTrail Harricana 65 km du Canada 2022, Grégoire Curmer, vainqueur de la Diagonale des Fous 2019, et Simon Desvaux de Marigny.

Si Mathieu Blanchard tentera le tout premier Tour de Rodrigues de 73 km, les autres stars seront alignées sur 50 km, présenté comme un 50 km extrême, et 28 km, distance sur laquelle sera alignée Alix Noblat. Grégoire Curmer avait abandonné lors de la Diagonale des Fous en raison d'une douleur à l'aine et relèvera le défi quitte à courir sur une jambe.

Damien Allas, président de la RodTrail Association (RTAA), a déclaré que quelque 1 150 traileurs donneront vie aux cinq courses de cette treizième édition, encadrés par 200 volontaires sur les différents tracés et cent autres à l'arrivée. Il a invité tous les participants à "vivre pleinement l'instant présent en consolidant les liens d'amitié".

Eric Lacroix, directeur du service des sports à l'université de La Réunion et pionnier du Trail de Rodrigues, a soutenu que le "Trail de Rodrigues a tout compris", le trail devant être "versant de partage, à l'écoute des autres, le haut niveau mais avec les autres". Il a émis le vœu que les coureurs puissent décélérer un peu et ne pas être pressés par les résultats afin d'admirer les paysages extraordinaires et partager leur passion.

Aurèle André, cheville ouvrière de l'organisation de cet événement majeur du calendrier sportif de Rodrigues, a soutenu que le Trail de Rodrigues est surnommé l'Eden du Trail et qu'il mérite ce surnom car il est cité dans le plan de développement durable du gouvernement régional et considéré comme un vecteur de promotion et de développement de Rodrigues comme destination de sport et de tourisme.

Quant à Fred Bousseau, de Trail Endurance Mag, il a assuré que le Trail de Rodrigues n'a rien à envier aux plus grands événements trail de la planète. "Vous êtes dans l'essence de ce qu'on fait dans les plus grands trails." Il a salue une "île qui dit autrement le monde".

Le Trail de Rodrigues change de tracés tous les cinq ans. Ceux de cette treizième édition portent la griffe de Michaël Allet, vice-président de la RTA et traileur passionné d'histoire et de culture.

Le programme

Dimanche 6 novembre 2022

73 km (1000 m D+) : Départ 2h30, Réserve François-Leguat, Anse Quitor

50 km (2200 m D+) : Départ 5h, Anse Ally

28 km (1200 m D+) : Départ 7h, Pointe L'Herbe

16 km (600 m d+) Départ 8h Baie du Nord w 6 km (100 m d+) : Départ 9h, Montagne Cabri Corail

Port-Mathurin est déjà dans l'ambiance de la fête du trail

L'Office du Tourisme grouillait de monde hier matin à Port-Mathurin. Et pour cause, ils étaient nombreux à être venus récupérer leur dossard et t-shirt. L'opération se poursuit aujourd'hui. Rodrigues vit à l'heure de sa manifestation phare.