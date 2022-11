Ile Maurice: La Striking Team frappe encore - Bruneau Laurette arrêté hier pour trafic de drogue allégué

Il l'évoquait souvent. L'activiste et politicien Bruneau Laurette ainsi que son fils Ryan Lucas ont été arrêtés hier après-midi par les policiers de la Special Striking Team de l'ASP Jagai. La raison : 45 kg de drogue valant quelque Rs 200 millions ont été retrouvés en sa possession. Retour sur les événements.

C'est vers 13 heures que Bruneau Laurette sera arrêté à son domicile à Saint-Pierre. Selon son avocat, Me Shakeel Mohamed, la voiture de Bruneau Laurette se trouvait devant son domicile et était libre d'accès. C'est à ce moment-là que les membres de la Striking Team demanderont à Bruneau Laurette de les suivre dans sa voiture. Menotté, l'activiste arrivera aux Casernes centrales escorté par les limiers de la Striking Team. Alors que des officiers inspectent sa voiture en sa présence, Bruneau hurlera "Bannla inn pran mo lakle". Les officiers de la Striking Team s'empresseront de le reconduire à l'intérieur du poste de police.

Les événements seront suivis par l'arrivée rapide des avocats Sanjeev Teeluckdharry et Anoop Goodharry. Alors que Sanjeev Teeluckdharry, une copie de la Constitution en main, tentera en vain de rencontrer son client, Anoop Goodharry aura un accrochage avec un inspecteur de police et il lui sera demandé de quitter les Casernes centrales. Idem pour Sanjeev Teeluckdharry qui sera informé qu'il sera aussi interrogé dans cette affaire, donc pas éligible pour représenter son client. Me Shakeel Mohamed arrivera en renfort et rencontrera son client.

La police accordera l'accès aux journalistes le temps de visionner les pièces à conviction (exhibits). L'inspecteur Shiva Coothen expliquera que cette saisie est une opération bien menée par la police et a remercié le gouvernement. Bruneau Laurette sera interrogé vers 20h15 au CCID. Aujourd'hui ce dernier comparaîtra devant la BRC.

Une charge provisoire de trafic de drogue a été retenue contre le père et le fils. Du côté de la Striking Team, il nous revient que cette unité va mettre en avant le fait qu'elle soupçonnait depuis quelques semaines Bruneau Laurette d'être lié à des suspects d'un réseau de drogue. Ashik Jagai, le chef de la SST, aurait appris que l'activiste comptait se débarrasser de ce qui pourrait l'incriminer et qu'il aurait été pris en flagrant délit. Bruneau Laurette a passé la nuit en cellule à Alcatraz.

Perquisition chez Dominique Raya

Peu après l'arrestation de Bruneau Laurette, les hommes de la Special Striking Team ont mis le cap sur Calodyne, plus précisément au domicile de Dominique Raya, compagne de l'activiste social. Cette perquisition fait suite à celle effectuée chez l'ami de cette dernière. La fouille s'est déroulée en présence de Mes Sanjeev Teeluckdharry et Anoop Goodharry. Les policiers ont mis une heure et des poussières pour fouiller la maison de la maquilleuse et en sont ressortis bredouilles.

Me Goodharry a tenu à saluer l'équipe de policiers qui a procédé à la perquisition en disant que l'exercice s'était déroulé dans le calme. Pour sa part, Me Teeluckdharry, qui plus tôt, confrontait la police, la Constitution en main, disant "Touy mwa si zot anvi mo aret mo profession avoka", a fait état de son désarroi dans cette affaire.