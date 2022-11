Ile Maurice: Le PTr donne rendez-vous au n°8 le 18 novembre

Le leader du Parti travailliste a abordé plusieurs thèmes hier avec un accent particulier sur l'affaire Kistnen pour laquelle il donne rendez-vous à la population dans la circonscription de Pravind Jugnauth pour un rassemblement.

Rendez-vous le 1 8 novembre dans la circonscription du Premier ministre, au Mohith Hall à Saint-Pierre, pour un rassemblement organisé par le parti travailliste et auquel la population est invitée à se rendre. Déclaration faite par le Dr Navin Ramgoolam lors de la conférence de presse du PTr hier. Parmi les sujets qui seront abordés, le rapport de la magistrate Vidya MungrooJugurnath sur l'enquête judiciaire divulgué en partie entourant l'assassinat de Soopramanien Kistnen, et ceux responsables de l'enquête au niveau de la police. "J'étais présent à la manifestation (NdlR : 29 octobre) pour Mme Kistnen, qui a souffert en tant que veuve et ne voit pas la justice... Si nous restons à la maison, assis et ne faisons rien, dimounn pu blier", a martelé Navin Ramgoolam.

Le leader des rouges a également fait savoir que des discussions avec les dirigeants du MMM et du PMSD, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval, sont en cours, et qu'une réunion entre eux est prévue lundi prochain. En ce qui concerne la manifestation organisée par la communauté Rastafari et l'appel de soutien lancé par Rama Valayden, Navin Ramgoolam a déclaré qu'une position sur cette affaire reste à prendre. "Nous n'avons pas encore pris une position car nous n'avons pas vu leur revendication, mais nous verrons et ferons une proposition", a-t-il affirmé.

Le fait que le Royaume-Uni ait accepté d'ouvrir des négociations avec l'île Maurice sur l'avenir des îles Chagos, et que le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly ait déclaré vouloir résoudre toutes les questions en suspens concernant l'archipel, tout en maintenant que le fonctionnement effectif de la base militaire des États-Unis à Diego Garcia serait garanti, a également été commenté par Navin Ramgoolam. "Il est important de noter que l'Angleterre a accepté de négocier. Cette lutte a été longue et très attendue. Je conseille au gouvernement actuel d'être très vigilant lors des négociations sur un sujet aussi sensible", a-t-il dit.

Autre thème abordé, l'augmentation de 4% du Repo Rate par la Banque de Maurice. "Nous allons vers une crise économique et il y aura un prix à payer. Nous avons d'ailleurs lancé un appel à de nombreuses reprises pour que le gouvernement baisse les prix de l'essence et du diesel afin de relancer l'économie. On peut faire plus, mais le problème est que ceux qui sont arrivés au pouvoir ont résilié des contrats comme celui de Betamax, et la population en paie les conséquences", a prévenu Navin Ramgoolam.