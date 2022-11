Algérie: Le Sommet rassembleur a réussi sur tous les plans

Alger — Le président du Centre de l'arabité des études stratégiques de Bagdad, l'analyste politique irakien, Yacine Djebbar El Dlimi a affirmé, samedi, que le sommet de rassemblement tenu à Alger, les 1er et 2 novembre, a "remporté un succès sur tous les plans", de même qu'il a été un miroir de " la diplomatie algérienne sereine et de sa capacité à rapprocher les points de vue, sous la conduite judicieuse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

"La tenue du Sommet arabe sous le slogan du rassemblement, en Algérie pays frère, a été le miroir de la diplomatie algérienne sereine et de sa capacité à rapprocher les points de vue arabes concernant les questions inscrites à l'ordre du jour, sous la conduite judicieuse du Président Tebboune, avec un timing qui a porté des significations sur le plan national, coïncidant avec l'anniversaire de la Glorieuse guerre de libération nationale, dans le contexte de la stabilité politique et sécuritaire dans le pays", a indiqué Yacine Djebbar Al Dlimi dans un entretien à l'APS.

Le président du Centre de l'arabité pour les études stratégiques a relevé la large participation arabe au Conseil de la Ligue arabe dans sa 31e session, indiquant que la signification principale du Sommet consiste à " faire prévaloir le dialogue et à prévenir les différends arabes".

Pour l'expert irakien, le triangulaire du défis politique, économique et sécuritaire exige le rassemblement des rangs arabes, leur réunification et l'intensification des efforts entre les Etats membres et c'est ce qui est issu de "la Déclaration d'Alger".

"L'anticipation à présent et à l'avenir des répliques des crises en cours, que ce soit sur les plans politique et économique et ce qui a trait à la sécurité alimentaire, au terrorisme et à ses formes, exige la mise en œuvre des résultats de 'la Déclaration d'Alger', sans toutefois négliger la cause palestinienne que l'expert qualifie d'"essence même du conflit arabo-sioniste et qui a figuré en tête de l'ordre du jour du Sommet".