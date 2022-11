Ile Maurice: Infrastructures - SOCOTEC MTS désormais dotée de l'accréditation ISO17020

SOCOTEC MTS, filiale du groupe français SOCOTEC, a franchi un nouveau cap. La compagnie a décroché l'accréditation ISO17020 du Comité Français d'accréditation (COFRAC). Selon Christophe Draux, le directeur, cette nouvelle étape renforce la crédibilité de la compagnie en tant que tierce partie indépendante dans les projets de constructions à Maurice.

SOCOTEC MTS réalise notamment des missions de contrôle technique et de normalisation des risques dans des projets d'infrastructures et de logements. La compagnie s'est installée à Maurice en 2018 suite à la décision gouvernementale de développer des projets d'infrastructures, d'urbanisme et de logements entre autres.

"Pour soutenir le dynamisme des projets sur l'Île Maurice, il est important de s'assurer qu'une tierce partie indépendante va évaluer le risque et contribuer à le faire tendre vers un niveau acceptable, dit 'normalisé'", avance Christophe Draux.

Le but est de fournir aux parties prenantes les informations nécessaires quant aux risques concernant l'assurance de longue durée afin d'éviter les litiges en matière de défauts de construction.

"Les risques que SOCOTEC MTS contribue à prévenir sont ceux qui peuvent mettre en cause la solidité, la stabilité, l'étanchéité et plus largement la durabilité des ouvrages. Notre démarche est essentielle, car nous agissons pour la conformité des ouvrages à des normes qui sont capitales pour sa qualité et la sécurité des usagers des infrastructures et des occupants des bâtiments et logements".

Depuis son installation à Maurice, le groupe a développé un référentiel totalement adapté au pays. Cette nouvelle accréditation française fait de lui le seul avec cette reconnaissance dans le pays.