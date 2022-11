Afrique de l'Ouest: UFOA B - Le Ghanéen Kurt Okraku conforté à la tête de la Zone

Un mandat de quatre années, le premier en tant que président élu. Le président de la Fédération ghanéenne de football (GFA), Kurt Edwin Simeon Okraku, a été reconduit à la tête de l'Union des fédérations ouest-africaines (UFOA), Zone B. Arrivé à la tête de l'instance sous-régionale, l'année dernière, suite à la décision du président Hima Djibrilla (élu au comité exécutif de la CAF) de quitter ses fonctions, il a bénéficié de la confiance des fédérations membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Niger, Nigeria et Togo). Réunies en Assemblée générale élective, le samedi 15 octobre 2022, à Abidjan, elles l'ont porté à la présidence de leur zone.

Candidat unique à sa succession, le dirigeant ghanéen de 51 ans été désigné à l'unanimité par ses homologues de la zone B, en présence du ministre ivoirien des Sports Paulin Claude Danho, du conseiller du président de la CAF, SEM Jacques Anouma, par ailleurs président d'honneur de la FIF, du secrétaire général de la CAF Véron Mosengo-Omba, du président du COCAN Albert François Amichia, du président de la FIF Yacine Idriss Diallo et de Mme Mariam Dao Gabala, présidente du défunt Comité de normalisation de la FIF.

"Je tiens à remercier nos membres pour la confiance qu'ils m'accordent afin de diriger cette très importante entité zonale dans un avenir proche, avec des défis et beaucoup de promesses", a déclaré le président Okraku, avant de lever un pan de voile sur ses prochains chantiers. Il s'agit du retour de certaines compétitions comme le championnat des clubs, du renforcement de la Coupe des Nations de l'UFOA B, de l'organisation de programmes de formation pour les administrateurs, les arbitres, les médecins et les médias.

Il a également annoncé la construction du siège de l'UFOA-B avec l'octroi d'un terrain par les autorités ivoiriennes.

En plus du président, le conclave d'Abidjan a consacré l'élection du président de la Fédération togolaise de football, le Colonel Guy Akpovy Kossi, et du président de la Fédération burkinabè de football, Lazare Banssé, en qualité de premier et deuxième vice-présidents de l'UFOA B.

Les légendes Daniel Amokachi (Nigeria), Alain Gouaméné et Boureima Balima (Burkina Faso), par ailleurs directeur exécutif de la zone B ont assisté au conclave aux côtés des membres du comité exécutif de la CAF Sita Sangaré et Djibrilla Hamidou, et du nouveau président de la Fédération nigériane de football, Ibrahim Gusau.