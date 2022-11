Ile Maurice: Hippisme - Balade de santé pour Emblem Of Hope

Grandissime favori de la course principale de ce samedi 5 novembre, Emblem Of Hope n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires. Prenant les choses en main dès le départ, le fils de Captain Of All a passé la ligne d'arrivée dans la décontraction. Aucun de ses adversaires n'a été en mesure de le faire douter. Emblem Of Hope, ancien pensionnaire de Piet Botha en Afrique du Sud, confirmait sa très bonne dernière course face à Emerald Band. Il signait, ce samedi 5 novembre, sa septième victoire en dix sorties. La deuxième place est revenue à Stopalltheclocks tandis que Battle Of Alesia a pris le deuxième accessit.

La journée a été décidément belle pour l'écurie Hurchund et son jockey André Luiz Da Silva. Cette association avait frappé par deux fois avant la réussite d'Emblem Of Hope. Prince Alf (4e course) et Namib Desert (5e course) ont tous deux gagné ce samedi 5 novembre. Prince Alf a bien terminé pour battre Senor Don. Quant à Namib Desert, il s'est offert le scalp to Courtroom Magic. Grâce à ce brillant triplé, André Luiz Da Silva a pris la tête du classement des jockeys avec deux longueurs d'avance sur Jameer Allyhosain.

L'écurie Sewdyal et José Da Silva ont frappé coup sur coup en début de journée. Artax s'est offert la victoire dans la première épreuve avant que le favori Alaskan Night ne remporte le sprint pur de la deuxième course. Ce tandem pensait tenir une autre réussite dans la troisième course avec Yoho Mist mais Oxford Blue (Joorawon) s'est amené en trombe pour le dominer.

Les deux dernières courses au programme ont été remportées par Crazy Charlie (Roy - 7e course) et Manetheren (Taka - 8e course). Le premier nommé a terminé comme un boulet de canon pour rattraper Do Or Dare.

Dernier au 600m, il a passé en revue tout le peloton. Manetheren, bien monté par Ianish Taka, a tiré pleinement profit de son léger handicap de 54,5 kg pour s'imposer dans un fauteuil.