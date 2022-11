Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Novembre 2022

Revue de presse de l’Afrique Francophone du 06 Novembre 2022

Mali : Insécurité- 6 Casques bleus blessés par explosion d’une mine

Six casques bleus de la mission Onusienne au Mali (Minusma) ont été blessés entre le 4 et le 5 novembre 2022 selon un Tweet de la Minusma. Dans sa réaction à ces explosions, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies Elghassim wane a indiqué que « Ces incidents illustrent la menace omniprésente des Ied et n'affaibliront en rien notre détermination de la mission des soldats de la paix ». (Source : Abamako.com)

Côte d’Ivoire : Activités des partis politiques- Simone Gbagbo chez Henri Konan Bédié

L'ex-Première Dame ivoirienne, Simone Ehivet Gbagbo, qui préside également le Mouvement des Générations Capables (Mgc), a présenté officiellement vendredi dernier ce nouveau parti politique à Henri Konan Bédié, le Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci). « Ce Vendredi 04 Novembre 2022, le Docteur Simone Ehivet Gbagbo, Présidente du Mgc était chez le Président du Pdci-Rda, son Excellence Henri Konan Bédié afin de lui présenter officiellement son nouvel instrument politique, le Mouvement des générations capables", a rapporté cette formation politique dans une note d'information parvenue à Abidjan.net. La Présidente du Mgc, a ajouté la note, était accompagnée, à cette occasion, par les membres de la direction de son parti dont Professeur Traoré Dominique (1er vice-président chargé de la communication, porte-parole du parti, entre autres. (Source :abidjan.net)

Guinée : Retour des civils au Pouvoir- L’outil servant à l'établissement du fichier électoral créé

Dans un décret diffusé dans la soirée du samedi, 05 novembre 2022, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la création du Programme National de Recensement à Vocation d'État Civil (PNRAVEC), une des étapes phares du chronogramme de la transition. Cet important outil servira à l'établissement du fichier électoral. Il est créé le programme national de recensement administratif à vocation d'Etat civil. Ce programme concerne le recensement de tous les citoyens guinéens mineurs et majeurs se trouvant aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger et constitue un programme de priorité nationale. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Affaire “Sweat Beauty“ - Ousmane Sonko « a contesté les faits »

L’opposant Ousmane Sonko qui a regagné son domicile dakarois, jeudi après-midi, s’est ’’très bien défendu’’ devant le Juge d’instruction et a contesté les faits qui lui sont reprochés, selon un de ses avocats.« Nous sommes fiers de notre client, Ousmane Sonko, qui s’est très bien défendu dans ce dossier et qui a été formidable dans cette audition », a déclaré à la presse Me Bamba Cissé à la fin de l’audition de son client par le Doyen des juges dans le cadre de l’affaire de ‘’viols et de menace de mort’’ présumés l’opposant à Adji Sarr. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Le pari risqué des volontaires

50 000. C'est le nombre de Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) que le ministère burkinabè de la Défense entend mobiliser, en appui à l'armée régulière, pour lutter contre les groupes armés terroristes qui sévissent dans plusieurs parties du pays. Fin octobre, l'enrôlement de ces volontaires civils a été lancé via des communiqués de la Brigade de veille et de défense patriotique (Bvp), l'organe de commandement dédié. Dans le détail, 15 000 des supplétifs devront servir partout sur le territoire où le besoin se fera sentir, tandis que les 35 000 autres sont appelés à « protéger aux côtés des Forces de défense et de sécurité, les populations et les biens de leurs communes d'origine », à raison de 100 volontaires par commune. (Source : Afp)

Cameroun : Football Coupe du Monde Qatar 2022- Les Lions changent de maillots

La Fédération Camerounaise de Football a dévoilé ce jour les maillots que vont arborer les lions indomptables pendant la Coupe du Monde au Qatar. Le patron du football camerounais, a assisté lui- même à la présentation de ces équipements au Douala Grand Mall où la commercialisation a débuté. A l'observation, le Cameroun semble avoir tourné la page à la tunique jaune souvent. ( Source : cameroun24)

Rdc : Crise entre le Rwanda et la Rdc- Une nouvelle médiation de Luanda

Selon Africanews, Christophe Lutundula et Vincent Biruta ont été reçus par le président angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine. Les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise chez le président angolais samedi à Luanda. João Lourenço, médiateur désigné par l’Union africaine de la crise entre Kigali et Kinshasa, tente de relancer le dialogue, au point mort entre les deux capitales. Regain de tensions provoqué par la récente percée des rebelles du M23 dans l’Est de la Rdc avec le soutien de l’armée rwandaise selon les autorités congolaises. A Luanda, il est sans nul doute question du cessez-le-feu conclu lors d'un sommet entre Paul Kagamé et Félix Tshisekedi en juillet.

Congo Brazza : Un pasteur égorge son fils- Les raisons

Des images insoutenables montrent un corps baignant dans le sang. Juste à côté, le couteau qui aurait apparemment servi à trancher la gorge du garçon. Le pasteur Galako, dont l’église porte le nom a égorgé son fils, un lycéen de 21 ans. Pour justifier son crime, il dit avoir entendu la voix de Dieu lui demandant de faire un grand sacrifice en abrégeant la vie de son garçon. Dans cet acte sinistre, le pasteur était assisté de deux autres membres de sa famille. Originaire de la République démocratique du Congo, ce pasteur et sa famille ont trouvé à Bétou, l’extrême-nord de la République du Congo. (Source : Journal de Brazza)

Gabon : Soutien à la pêche artisanale- Ali Bongo inaugure le centre d’appui à Mouilla

Selon Journal du Gabon,dans le but de lutter contre le chômage, le chef de l’Etat Paul Biya a inauguré le centre d’appui à la pêche artisanale de Mouilla. En effet, c’est un centre qui va permettre de réorganiser le secteur de la pêche artisanale à Mouila, sensibiliser les acteurs et encourager leurs activités génératrices de revenus. Il permettra ainsi à de nombreuses femmes d’être autonomes. Comme l’a indiqué la communication présidentielle. Construit sur une superficie de 450 m2, avec un espace général dédié à l’infrastructure qui est de 3 500 m2.