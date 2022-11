Afrique de l'Est: Le prochain round processus de Nairobi fixé au 16 novembre

La prochaine session du processus de Nairobi débutera le 16 novembre à Nairobi, au Kenya. L'annonce a été faite ce week-end dans un communiqué publié par la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est (EAC).

Le communiqué précise que la décision a été prise après des consultations menées par le président burundais et actuel président du sommet des chefs d'Etat de l'EAC. Il souligne par ailleurs la nécessité de maintenir l'inclusivité en garantissant la participation de toutes les parties prenantes et note que toutes les sessions, désormais, accueilleront divers dirigeants communautaires.

Le Président du Sommet des Chefs d'Etat de l'EAC et Président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a tenu vendredi à Bujumbura des consultations avec le Facilitateur de l'EAC, le président Uhuru Kenyatta, sur la situation sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Ils ont passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre des pistes politico-militaires, prévues pour stabiliser l'Est de la RDC.

Ils ont noté qu'alors que le déploiement de la force est en cours, la voie politique est dynamisée vers une solution globale à la situation sécuritaire prolongée.

La réunion a en outre appelé tous les groupes armés étrangers à retourner dans leurs pays d'origine respectifs sans condition.

Au cours de cette réunion, une feuille de route a été élaborée pour la mise en œuvre de la voie politique, vers une solution durable à la paix et à la sécurité dans l'est de la RDC. Elle a encouragé la poursuite de l'engagement complémentaire entre le processus dirigé par l'EAC et le processus de Luanda pour apaiser les tensions entre les États frères de la RDC.

En outre, la réunion consultative a remercié les Républiques du Burundi, du Kenya et de l'Ouganda pour le déploiement rapide des troupes et a exhorté les autres pays fournisseurs de contingents à accélérer leur déploiement dans la structure et le cadre convenus.

Le président burundais a par ailleurs affirmé qu'il était engagé dans un dialogue avec tous les chefs d'État de l'organisation sur l'adoption d'une approche régionale, dans le cadre convenu, pour gérer la situation et instaurer la confiance entre les États partenaires de l'EAC.