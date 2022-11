Cote d'Ivoire: Enseignement technique - 35 jeunes Ivoiriens en formation de topographes et machinistes en France

Les besoins en ressources de qualité dans les métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) en Côte d'Ivoire sont en train d'être comblés. En effet, trente-cinq jeunes Ivoiriens recrutés dans les métiers du BTP bénéficieront d'une formation en France. C'est le fruit d'une signature d'accords de coopération avec la France. Ces accords ont été signés le lundi 10 octobre 2022 par le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, N'Guessan Koffi à la Résidence de l'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cette signature d'accords s'inscrit dans la mise en œuvre du programme de l'Ecole de la deuxième chance (E2C), et en prévision de l'ouverture du Centre de Formation par Apprentissage (CFA) de Yopougon. Elle est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage (METFPA) et le Consortium Abidjan Ville Durable.

Le ministre N'Guessan Koffi a indiqué que le secteur des BTP, l'un des plus exigeants eu égard aux normes requises, a besoin de personnels compétents. Que ce soit pour la construction des routes, des bâtiments ou du futur métro, ce secteur a besoin d'ouvriers et de techniciens qualifiés. C'est pourquoi, il a salué la contribution de l'ambassadeur de France près de la République de Côte d'Ivoire, du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, des partenaires du Club Abidjan Ville Durable, des représentants de l'AGEROUTE et de PORTEO et des directeurs d'entreprise qui accompagnent ce projet de formation de jeunes ivoiriens en France.

Il est bon de rappeler que sur 1400 candidats ayant postulé, seulement 35 jeunes ont été sélectionnés pour cette formation de topographes et machinistes à Egletons (France). Mais bien avant leur départ les entreprises partenaires ont décidé de recruter ces 35 jeunes. Il s'agit de SICMA (qui a pris 12 jeunes) ; SETAO (2), RAZEL (5), SOGEA SATOM (4), AGEROUTE (9), GREGORI INTERNATIONAL (2) et ARTELIA (1). " (... ) Notre ambition est de poursuivre ce projet. En effet, une deuxième et même une troisième cohortes pourraient bénéficier de cette formation parce que le secteur des BTP offre en ce moment de grandes possibilités d'embauche ", a informé le ministre N'Guessan Koffi. Anzoumana Cissé