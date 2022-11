Algérie: Bouira - Plus de 2000 logements tous types confondus livrés en 2022

Bouira — Plus de 2000 logements, toutes formules confondues, ont été réalisés et livrés en 2022 à Bouira, alors que plusieurs autres projets sont toujours en cours, a-t-on appris samedi auprès de la direction du logement.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur du logement, Abdelhakim Debbah, a précisé que 2001 unités ont été achevées en 2022, dont plus de 700 logements de type location-vente (AADL) répartis sur les communes de Bouira, M'Chedallah et Kadiria.

"Ce programme a porté également sur la réalisation et livraison de 153 autres logements promotionnels aidés (LPA) et 387 autres publics locatifs (sociaux) répartis sur plusieurs communes de la wilaya à l'image de Lakhdaria, Dechmia, Ain Bessam, Bir Ghbalou, El Hachimia, Oued El Bardi, Saharidj, Kadiria et Sour El Ghouzlane, a précisé M. Debbah.

Par ailleurs, les travaux de réalisation de 624 autres unités (164 logements sociaux et 460 autres location-vente), ayant connu un arrêt et du retard, ont été relancés en 2022 dans les communes d'Ain Lahdjar, Ahl Laksar et Ain Bessam, selon les explications du même responsable.

Depuis 2018, plus de 10.000 logements, toutes formules confondues, ont été réalisés et réceptionnés à Bouira pour un montant global de 132 milliards de dinars, selon un rapport de la direction du secteur, présenté devant une session de l'Assemblée populaire de wilaya (APW).

Il s'agit d'une enveloppe, qui a été mobilisée dans le cadre d'une opération pour la réception de 28 projets d'un total de 10.179 logements publics, selon le rapport.

Sur les 10.179 logements réceptionnés, 5 112 unités sont des logements publics locatifs (LPL ou logements sociaux), 4 098 unités de type location-vente et 596 logements promotionnels aidés (LPA), précise la même source.

Pour l'habitat rural, plus de 2 300 décisions d'aide à l'auto construction ont été octroyées durant la même période à leurs bénéficiaires à Bouira, selon les statistiques fournies par le directeur du logement.

Dans une réunion du conseil de l'exécutif, le wali, Abdelkrim Laâmouri, a réitéré son engagement à "suivre de très près" l'évolution de tous les projets du secteur afin de lever les contraintes entravant l'avancement des travaux.