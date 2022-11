Egypte: La COP27 fera de l'action climatique un moyen de résoudre les problèmes de la société

La conférence des parties à la convention des nations unies sur les changements climatiques (COP27) vise à trouver des solutions qui font de l'action climatique un domaine permettant de traiter les problèmes et les crises de la société, a déclaré dimanche Mahmoud Mohieldin, champion de haut niveau de l'ONU pour l'action climatique pour la COP27.

La conférence vise à mettre en œuvre l'action climatique sans ignorer les crises que traverse le monde, telles que l'augmentation des prix du carburant et des denrées alimentaires, et l'augmentation des taux de pauvreté dans le monde, en particulier après la pandémie de coronavirus et la crise ukraino-russe, a noté M. Mohieldin lors du forum de l'économie verte, dans le cadre d'une initiative lancée par l'université de la cité d'Al Sadate.

L'action climatique ne sera pas utile si elle provoque une augmentation des taux de pauvreté et de chômage, a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d'adopter une approche globale qui lie la réalisation des objectifs climatiques et les autres objectifs de développement durable.

L'action climatique ne doit pas se limiter à la réduction des émissions nocives, mais doit également comprendre l'adaptation aux changements climatiques, le fait de traiter les pertes et les dommages qui en résultent et la mobilisation du financement nécessaire à cet égard, selon M. Mohieldin.

Il n'y aura plus de promesses et d'engagements à la conférence des parties sans un cadre spécifique pour leur mise en œuvre grâce aux efforts concertés des gouvernements, des organisations internationales, du secteur privé, des institutions de la société civile, des entreprises, des universités et des centres de recherche, a-t-il souligné.

La COP27 est soucieuse de renforcer les dimensions régionale et locale de l'action climatique grâce à deux initiatives sans précédent, lesquelles l'initiative des cinq forums régionaux, menée en coordination avec l'ONU, et qui a débouché sur environ 400 projets régionaux, dont 50 seront présentés lors de la conférence, et l'initiative des projets verts lancé par le gouvernement égyptien et dont les résultats seront présentés lors de la COP27, a-t-il conclu.