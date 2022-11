Congo-Brazzaville: Violences conjugales - L'ex-campagne de Mbaye Niang l'accuse de coups, morsures et brûlures

Émilie Fiorelli, ancienne compagne de Mbaye Niang (ex-AC Milan, Rennes, Watford, Bordeaux,... ) a publié de graves accusations sur Instagram concernant l'international sénégalais. Actuellement attaquant de l'AJ Auxerre cette saison (9 matchs, 2 buts), Mbaye Niang doit faire face à ces accusations à quelques jours de la Coupe du monde au Qatar.

" Je ne supprimerai pas mes stories (... ) j'assume totalement mes actes. Je n'agis pas avec impulsivité, ça fait des jours que je me contiens et que je me dis : 'Non Emilie tu ne vas pas faire ça.' " Sauf que j'en ai plein le cul qu'on me parle des mêmes choses et qu'on m'en apprenne encore " , a déclaré Emilie Fiorelli il y a quelques en heures en story Instagram.

" J'ai subi bien plus que de la tromperie. Mais la violence (les coups, morsures, brûlures) stop et en plus de s'en vanter c'est carrément très grave. Ne me parlez plus de lui. Le père de mes enfants n'excuse en aucun cas l'homme pourri qu'il a pu être avec moi ", écrit la mère des enfants de Mbaye Niang, Émilie Fiorelli.

Actuellement à l'AJ Auxerre cette saison (9 matchs, 2 buts), Mbaye Niang fait l'objet d'accusations qui font froid dans le dos.

Emilie s'est épanchée sur ce qui lui fait le plus de mal, le fait que Mbaye Niang se soit vanté de son comportement. " Je vois à quel point j'ai été salie, humiliée et pas respectée. Ca me dégoûte tellement qu'à un moment donné je pète un plomb, je suis humaine" , a-t-elle poursuivi. Elle a fait savoir que la discussion partagée hier avec ses abonnés est issue d'une conversation réalisée avec " une fille que Monsieur a côtoyé, genre en couple avec " alors que pendant ce temps il lui disait qu'elle était " sa vie" , " sa femme" .

" Il se ventait auprès d'une autre de boire et de me lever la main dessus" , poursuit-elle. En plus d'avoir été frappée, elle a été trompée. Un sujet, finalement, qui n'est pas le plus grave pour elle. " Balec qu'il me trompait qu'il aille refiler ses MST ailleurs. Ça fait de l'animation à tout le monde et ça montre son vrai visage. J'ai fini d'être une gogole soumise qui se laisse marcher dessus par un mec sans cou*****" , ironise-t-elle.

" J'ai besoin de me reconstruire. Vivre ma vie loin d'un pervers narcissique. J'ai déjà pété un câble il y a des années en arrière sur les réseaux sociaux. Les années sont passées et rien n'a changé, au contraire tout a empiré. J'ai essayé de m'accrocher pour les enfants mais à part perdre ma dignité et souffrir je ne fais rien d'autre de ma vie. Je me reconstruis petit à petit ", confie-t-elle.