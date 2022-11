Algérie: Le 1er Salon national de l'industrie du savon à partir de dimanche à Mostaganem

Mostaganem — Le premier Salon national de l'industrie du savon et des produits cosmétiques traditionnels sera organisé dimanche à Mostaganem, a-t-on appris des organisateurs.

Organisé par la chambre de wilaya de l'artisanat et des métiers en coordination avec l'Université "Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem et la Direction locale du Tourisme et de l'artisanat, le premier Salon national de l'industrie du savon et des produits cosmétiques traditionnels verra la participation d'environ 20 exposants de 11 wilayas.

Le salon, organisé dans le cadre de la Journée nationale de l'artisan, célébrée le 9 novembre sous le slogan "artisanat: un patrimoine existant et une ressource permanente", vise à encourager la créativité dans le domaine de la fabrication du savon et des produits de beauté et de développer la performance et le savoir-faire des artisans, a ajouté la même source.

Parallèlement, la Chambre de wilaya des métiers et de l'artisanat a récemment annoncé, dans le cadre de l'Ecole des métiers, plusieurs formations liées à la fabrication de matériel d'entretien, au stylisme, au prêt-à-porter, à la cuisine traditionnelle et à la fabrication de tapis, ainsi qu'un grand prix de la coiffure et l'esthétique, qui se tiendra du 7 au 9 novembre en cours, indique-t-on.