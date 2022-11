Gabon: Didier Ndong, un retour logique en sélection

Didier Ndong de retour avec les Panthères du Gabon. C'est l'une des attractions de la liste de Patrice Neveu communiquée vendredi. De novembre 2021 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolution dans sa situation, ce qui a favorisé un retour du talentueux joueur.

La liste du Gabon pour les deux matchs amicaux de la journée FIFA d'avant mondial a été dévoilée. Contre la Sierra Leone (17 novembre) et le Niger (20 novembre) à Antalya en Turquie, Patrice Neveu va faire avec un groupe dans lequel figure Didier Ndong. Non sélectionné pour la récente CAN au Cameroun, le joueur réapparait sur une liste du sélectionneur pour la première fois depuis l'épisode de 2021.

En novembre 2021, pour protester contre les arrestations de Stéphane Nguema et des représentants de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG), en marge du rassemblement des Panthères, Didier Ndong avait refusé d'embarquer pour Franceville avec ses coéquipiers de l'équipe nationale pour affronter la Lybie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Conséquence, le milieu de terrain n'avait pas été retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations.

Les portes réouvertes après la CAN

Quelques mois après la participation des Panthères à la CAN au Cameroun, les couleurs du retour de Ndong avaient déjà été annoncées. Le 19 mai dernier notamment, le sélectionneur Patrice Neveu, avait expliqué que ce dernier était toujours sélectionnable.

"On ne va pas revenir sur le passé. Le but c'est d'avancer et qu'il progresse. Malgré les erreurs qu'un joueur peut commettre, mon rôle est d'être à ses côtés pour le soutenir et faire en sorte qu'il se reprenne", avait indiqué le technicien.

Son absence de la liste pour les rencontres de juin dernier face à la RDC et à la Mauritanie avait été expliquée par sa situation en club (difficultés avec Malatyaspor). Désormais de retour à Dijon, le joueur de 28 ans, qui a déjà disputé 14 rencontres de Ligue 2 avec sa formation est dans de meilleures conditions pour retourner. C'est donc avec lui que Patrice Neveu va préparer au mieux les prochains rendez-vous de mars 2023.