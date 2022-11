Afrique: Au MEDays, le PM d'Antigua-et-Barbuda réaffirme le soutien "ferme" de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc

Tanger — Le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a réaffirmé, samedi à Tanger, le soutien "ferme" de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et à l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume pour clore le dossier du Sahara marocain.

"Nous, l'Antigua-et-Barbuda, continuons à soutenir fermement le plan d'autonomie marocain, qui est la seule solution plausible" à la question du Sahara marocain, a souligné M. Browne dans une allocution à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 14ème édition du Forum MEDays (2-5 novembre).

Dans son discours, M. Browne a, par ailleurs, évoqué les nombreux défis auxquels sont confrontés les pays du Sud, notant que les nombreuses crises sanitaires, alimentaires et autres qui secouent le monde actuellement "requièrent une plus grande coopération entre les pays pour faire face aux inégalités, et à la pauvreté et mettre fin aux conflits".

"Ces crises nécessitent une plus grande coopération et une plus grande intégration des pays pour parvenir à une paix globale", a-t-il relevé.

En ce sens, le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda a appelé les pays du Sud à "travailler pour un nouvel ordre mondial, basé sur la paix et sur l'équité dans le monde", en écho à la thématique choisie pour cette édition du MEDays, "De crises en crises: vers un nouvel ordre mondial"?.

"Ce message ne peut rester silencieux et doit être répété jusqu'à devenir réalité", a poursuivi M. Browne.

La cérémonie de clôture de cette 14ème édition, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, s'est tenue en présence du président du Cap-Vert, José Maria Pereira Neves, et du ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.