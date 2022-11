Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Novembre 2022

Côte d’Ivoire : COP27- le Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné en Égypte

Le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné a quitté Abidjan dimanche pour Charm - El-Cheichk en Égypte où il participera en tant que représentant du Président ivoirien Alassane Ouattara, à la 27è Conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP27) prévue du 06 au 18 novembre prochains. Indique une note officielle à Abidjan. Selon une note d'information de la présidence ivoirienne le vice-président ivoirien prendra part ce lundi 07 novembre au sommet des chefs d'Etats et de gouvernement. (Source :Fratmat .info)

Burkina Faso: Sécurité- Le ministre Zoungrana sur le terrain

Le ministre de l’Administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité (Matds), le Colonel Boukaré Zoungrana et le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire Principal de Police Mahamoudou Sana, ont effectué une visite à la Direction générale de la police nationale (Dgpn) et à l’état-major de la gendarmerie nationale (Emgn), le samedi 05 novembre 2022, à Ouagadougou. Cette visite s’inscrit dans la dynamique de prise de contact initiée par les deux responsables du Matsd afin de s’imprégner des réalités de ces deux institutions dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme.(Source : aouaga.com)

Niger : Régime Bazoum- Les populations attendent plus

Voici plus d’une année que les Nigériens attendent de voir du concret par rapport à ce que promettait le candidat Bazoum une fois qu’il sera élu à la tête de l’Etat du Niger. Plus d’une année après, espérant le meilleur qui ne vient pas, les Nigériens doivent se contenter de ce qu’ils ont eu de l’homme jusqu’ici : des discours et des promesses. Au pouvoir, les discours ne sont plus d’une grande utilité. Ce que le peuple attend, ce sont des actes. Au lieu de parler, il faut agir. C’est la seule façon de faire bouger les lignes. Mais ça coince, ça stagne. Source : aniamey.com)

Benin : Société- Le secrétaire exécutif de N’dali relevé de ses fonctions…

Un cadre de la mairie de N’Dali perd son poste. Jean-Claude Fico, le Secrétaire exécutif puisque c’est de lui qu’il s’agit a été relevé de ses fonctions le vendredi 04 novembre 2022. Son limogeage fait suite à l’enquête complémentaire de moralité effectuée par la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des Communes. Le rapport produit par cette cellule révèle que Jean-Claude Fico « est un personnage peu social, imbu de sa personne et constamment porté ers des rapports conflictuels avec le maire et les autres conseillers communaux ainsi qu’avec ses collaborateurs ». (Source : acotonou.com)

Sénégal : Société- Khalifa Sall exige la libération immédiate de Pape Alé Niang

Khalifa Ababacar Sall apporte son soutien à Pape Alé Niang, interpellé par la Sûreté Urbaine ce dimanche. Dans un post Facebook, le membre de la Coalition YAW a dénoncé « avec vigueur cette arrestation qui constitue une atteinte flagrante à l’exercice du journalisme d’investigation ». «C’est avec indignation que j’ai appris l’arrestation de Pape Alé Niang, journaliste de talent, combattant infatigable de la liberté d’expression et emblème vertueux du refus. Pape Alé est un pilier sûr de la démocratie par sa constance et son ardeur dans les combats justes contre la tyrannie », a-t-il fait savoir sur sa page visitée par Senego.

Mali : Conseil national de Transition- Deux projets de loi adoptés

En séance plénière, les membres du Conseil national de Transition (Cnt) ont adopté deux projets de loi. Il s’agit du projet de loi fixant les règles générales relatives à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l’Homme et celui portant modification de la loi n°2021-071 du 23 décembre 2021 portant Loi de finances pour l’exercice 2022. Les membres du Cnt en train de voter les projets de loi. Le premier texte a été défendu par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Wagué. (Source : abamako.com)

Cameroun : Gouvernance - Paul Biya célèbre ses 40 ans de règne

Au pouvoir depuis 1982 et malgré un état de santé manifestement dégradé depuis quelques années, le président camerounais, Paul Biya, célèbre, dimanche, 40 ans de règne à la tête de son pays, faisant de lui le deuxième chef d'État encore de ce monde à la plus grande longévité au pouvoir (monarchies exceptées). C'est l'un des records de longévité au pouvoir d'un chef d'État. Deux générations de Camerounais ont vu le jour sous la présidence de Paul Biya qui célèbre, dimanche 6 novembre, 40 ans de règne sans partage que certains au Cameroun voudraient voir s'achever tout en redoutant l'instabilité qui s'en suivrait. (Source : France24)

Rdc : Nord-Kivu- Le ministre Modeste Mutinga apporte l’assistance du gouvernement aux déplacés

L’Agence congolaise de presse, annonce que le ministre des Affaires sociales, actions humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a remis symboliquement l’assistance du Gouvernement central destinée aux milliers de déplacés ayant fui la guerre du M23 appuyé par le Rwanda, dans le territoire de Rutshuru. Cette assistance qui vient répondre au cri d’alarme du gouvernement provincial est constituée de la farine du maïs, de haricot, de l’huile végétale, du sel, des médicaments, des ustensiles, du sel, des nattes et des couvertures.

Rdc : Assistances- Le projet de la clinique juridique de droit de la santé lancé

Le président du conseil d’administration de l’Asbl Union nationale des jeunes acteurs du changement (UNAJAC), Joslin Lengisa, a lancé le projet de la clinique juridique de droit de la santé en République démocratique du Congo , au cours d’une conférence de presse organisée samedi, en son siège dans la commune de Lemba à Kinshasa. « La clinique juridique de droit de la santé est un projet qui a pour rôle d’apporter une assistance juridique gratuite en droit de la santé aux personnes vulnérables, particulièrement aux prisonniers marginalisés », a déclaré M Lengisa.( Source : Acp)

Gabon : Transformation du bois- Le Gabon leader dans la zone Cemac

Le Gabon est leader de la transformation du bois dans la zone Cemac qui est composée du Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et Tchad. L’information qui est de l’Agence Ecofin provient d’un rapport de la Beac, sur l’Indice composite des cours des produits de base (ICPPB) au 2ème trimestre 2022. Le Gabon transforme jusqu’à 69% de son bois, dont seulement 31 % de la production est expédiée vers le marché international. Cela en fait le leader de ce segment dans l’espace Cemac, devant le Cameroun qui transforme quant à lui 36% de sa production pour 64% d’exportations. Selon la Banque centrale, le Gabon a su profiter de l’industrialisation de sa filière bois en interdisant les exportations de grumes en 2010. La mise en route de cette décision avait fait perdre 75 milliards Fcfa de recettes au pays, les mesures d’accompagnement qui ont suivi lui ont permis de doubler les coupes en 10 ans, passant de 1,9 million de mètres cubes en 2012 à 3,7 millions de mètres cubes en 2021. Selon le ministère de l’Économie, l’activité des industries gabonaises du bois a crû de 5,3 % au terme du 2nd trimestre 2022. ( Source : Agence Eco fin)

Centrafrique : Politique- L ’Onu s’inquiète de la crise autour de la Cour constitutionnelle

L'Onu a fait part de son inquiétude, dans un communiqué publié vendredi 4 novembre, au sujet de la crise que traverse la Cour constitutionnelle centrafricaine après l'éviction, le 24 octobre, de sa présidente Danièle Darlan par décret présidentiel. En toile de fond, la préparation d’un référendum constitutionnel, réclamé par le parti au pouvoir mais décrié par l’opposition, qui y voit un moyen pour le président Touadéra de briguer un troisième mandat, cristallise les tensions. (Source : abangui.com)