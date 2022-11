Madagascar: Présidentielle 2023 - Les partis pro-Rajoelina se mobilisent

Les échéances électorales approchent à grand pas et les états-majors politiques n'ont plus que cela dans leurs lignes de mire. Et les différents mouvements de ces derniers jours ne font qu'animer cette ambiance préélectorale.

Secret de polichinelle ! Même si aucun chef de parti n'a encore dévoilé publiquement son intention de se présenter à la prochaine présidentielle, certaines têtes se détachent déjà du peloton et semblent creuser l'écart, tant dans le discours que dans les actions. Libéré de toute charge partisane par la Constitution, le président Andry Rajoelina multiplie les inaugurations et les nouvelles promesses qui s'étalent dès fois jusqu'en 2028. Un clin d'œil aux potentiels électeurs et à ceux qui ne sont pas encore convaincus par la vitesse du TGV. En tout cas, bien qu'il n'ait pas encore annoncé sa candidature à sa propre succession, les partis qui le soutiennent se mobilisent déjà en réalisant des congrès ou encore des descentes sur terrain. Pas plus tard que ce vendredi, le Tanora malaGasy Vonona d'Itasy, le Asa Vita Ifampitsarana et même le parti Avana, ont chacun organisé un rassemblement qui s'inscrit dans cette perspective.

Résolution. " Nous demandons à ce que le président Andry Rajoelina se présente à la prochaine présidentielle ", ont martelé les leaders du TGV qui se sont réunis à Vontovorona ce vendredi pour le congrès du parti. Un souhait partagé par tous les congressistes, composés, en particulier, par les élus tels que les maires et les députés, ou encore les gouverneurs. " Cette demande est l'une des résolutions de ce congrès ", a d'ailleurs fait noter Hery Rasoamaromaka, Gouverneur d'Analamanga et non moins secrétaire nationale du TGV. De son côté, le parti AVI de Norbert Lala Ratsirahonana, s'est également distingué en organisant à Antanimena le lancement du " AVI Leadership academy " ce vendredi. Même si " le grand manitou " et ses convaincus n'ont pas annoncé clairement leurs intentions et leurs visées pour la prochaine présidentielle, ce rassemblement, qui n'est que le début selon les explications, s'inscrit bien dans la préparation des élections à venir.

Challenger. En boucle sur les ondes des radios de la Capitale, le parti Avana de Jean Louis Robinson est en plein préparatif de son congrès qui se tiendra bientôt. Et le public devrait également s'attendre à une déclaration de soutien à Andry Rajoelina ou encore une sollicitation de sa candidature. Les partis membres de l'ARMADA sont ainsi bien lancés dans la course vers Iavoloha en multipliant les rassemblements afin de soutenir leur poulain qui se livre également aux inaugurations et à des nouvelles promesses. Hiaraka Isika, le Parti Vert, le MMM, Liaraike sont les seuls partis de cette plateforme qui ne se livrent pas encore dans cette démarche. Pour le MMM, après le départ de Hajo Andrianainarivelo du gouvernement, il pourrait être un challenger de taille pour Andry Rajoelina.