Algérie: La nouvelle loi sur l'investissement, acquis prometteur pour concrétiser le développement durable

Annaba — Les participants à une rencontre d'information sur l'investissement organisée samedi à Annaba ont affirmé que "la nouvelle loi sur l'investissement constitue un acquis prometteur pour concrétiser un développement intégré et durable en Algérie".

Ils ont précisé au cours de cette rencontre organisée par la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) que les "dispositions de la nouvelle loi sur l'investissement traduisent une forte volonté pour l'aménagement d'un climat d'affaires incitant à l'investissement et la mise en place de garanties ancrant la confiance entre les différents partenaires et acteurs concernés par l'investissement".

Dans ce cadre, la directrice générale de la promotion de l'investissement auprès du ministère de l'Industrie Djouhar Hadi, a précisé dans son intervention que "la nouvelle loi sur l'investissement qui a donné lieu à la promulgation de décrets exécutifs dans des délais records représente un cadre juridique pour capter les investisseurs et les doter de garanties nécessaires pour l'investissement et la création d'une dynamique de développement intégré et homogène au double plan local et national".

La même intervenante a ajouté que "la nouvelle loi sur l'investissent découle d'une vision intégrée qui réunit les énergies et les compétences en les intégrant dans le développement local et national à travers l'entrepreneuriat et l'investissement pour créer la richesse et élargir et promouvoir les activités".

Au cours de son intervention, Mme Hadi a passé en revue les dispositions générales en rapport avec la nouvelle loi sur l'investissement et les aspects liés aux mesures d'encouragement et d'incitation contenues dans la nouvelle loi ainsi que les garanties assurées aux investisseurs en plus du cadre institutionnel et les conditions fixant l'octroi des avantages.

Les participants à cette rencontre ont suivi des interventions traitant des aspects en rapport avec la promotion des exportations et le cadre juridique de l'investissement en plus de "l'investissement et le développement local" et "les jeunes et les opportunités de l'investissement".

Au cours des débats, les intervenants, ont insisté sur l'importance d'encourager l'entrepreneuriat comme un moyen pour résorber le chômage et la valorisation des énergies de la jeunesse en plus de l'investissement dans les activités numériques et la création d'un climat d'affaires encourageant l'investissement et ont mis l'accent également sur l'importance de capter les compétences algériennes établies à l'étranger.

Il est à noter que cette rencontre visant à faire connaitre la nouvelle loi sur l'investissement et a été marquée par la participation de cadres et opérateurs économiques de plusieurs wilayas de l'Est du pays.