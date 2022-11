Afrique du Nord: Un responsable palestinien salue l'engagement historique de l'Algérie dans l'appui à la cause palestinienne

Ramallah (Palestine) — Le membre de l'Assemblée nationale palestinienne, Abdennacer Aouni Ferouania, a salué, samedi, le rôle "historique" et "engagé" de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et la lutte de son peuple pour la liberté, ce qui s'est concrétisé à travers ses efforts en vue d'unifier les rangs palestiniens et réaffirmer la centralité de la question palestinienne, lors des travaux du 31e Sommet arabe tenu les 1 et 2 novembre.

"L'Algérie n'a jamais renoncé à son rôle historique à l'égard de la Palestine et de son peuple, car elle est d'un grand appui et est engagée dans son soutien à la Palestine, terre, peuple et cause", a indiqué M. Ferouana, spécialiste des questions des prisonniers, dans un entretien à l'APS.

Pour M. Ferouana, l'Algérie "a joué un rôle central dans l'inscription de la cause palestinienne en tête de l'ordre du jour du Sommet arabe dans sa 31e session (Sommet de la Palestine) et affirmé que cette cause " demeurera au cœur des questions arabes, tout en apportant, de nouveau, son appui absolu aux droits du peuple palestinien, poursuivant ainsi les efforts arabes en vue de protéger El-Qods et ses lieux saints, en soutenant la résistance de ses habitants face aux tentatives d'occupation de modifier sa démographie, son identité arabe, islamique et chrétienne et le statut quo qui y prévaut".

Saluant, à l'occasion, les efforts de l'Algérie "dans le succès du Sommet arabe et la concrétisation de ses résultats pertinents", M. Feraouna a relevé que la tenue du Sommet en cette étape charnière et difficile que traverse la Nation arabe dans le contexte d'une conjoncture et d'une situation régionales et internationales compliquées, se veut, "un succès pour l'Algérie qui jouit d'une place particulière dans le cœur des peuples arabes sans exception".

Le membre de l'Assemblée nationale palestinienne a rappelé que "les autorités algériennes avaient tenu récemment à intensifier leurs efforts, à l'effet de mettre fin à la division palestinienne et d'unifier les rangs et avaient réussi, début octobre denier, à tenir une conférence de réunification des factions palestiniens".

Cette conférence a débouché sur "la Déclaration d'Alger" qui a constitué une plateforme de base vers la fin de la division, la concrétisation de la réconciliation et le retour à l'unité palestinienne, a indiqué M. Feraouna qui a ajouté que le mérite de la réconciliation inter-palestinienne qui s'est concrétisée, revient " à l'Algérie et à son Président".