Tunisie: Ligue 1 / 6e journée (Groupe A) - EST et ESS, la preuve par trois !

Ne connaissant pas une véritable résistance de la part de leurs adversaires, l'EST et l'ESS ont remporté chacune la victoire sur le score de trois à zéro, respectivement au détriment de l'UST et du CSC.

La fête a été totale hier après-midi à Radès, où l'Espérance de Tunis a célébré comme il se doit son 32e titre de champion de Tunisie pour la saison 2021-2022. En effet, l'EST a largement battu l'US Tataouine sur le score sans appel de 3-0. Mohamed Ali Ben Romdhane a ouvert la marque à la 37' avant de doubler la mise en transformant un penalty à la 41'.

En deuxième mi-temps, Sabir Bougrine a triplé la mise à la 53'. Grâce à cette large victoire, les supporters ont pu fêter en grande pompe la remise du trophée de champion de Tunisie 2021-2022 qui s'est déroulée à la fin de la rencontre.

L'autre confrontation d'hier après-midi a mis aux prises l'ESS et le CSC. Les Chebbiens n'ont pas fait le poids et les débats étaient à sens unique en faveur de leur hôte étoilé. Comme l'EST à Radès, l'ESS a signé une large victoire au stade Bouali-Lahouar sur le même score (3-0).

Les buts étoilés ont été l'œuvre de Louay Ben Hassine (47'), Zineddine Boutmène (59') et Mohamed Dhaoui (67').