Soudan: Commandant Général des Forces Armées inspecte la base opérationnelle de Hattab

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a inspecté aujourd'hui les forces de la base opérationnelle de Hattab.

Son Excellence a salué tous les membres des Forces Armées, tout en les qualifiant de continuant à défendre la sécurité, l'unité et l'intégrité territoriale du pays, ainsi qu'il a salué tous les martyrs.

Al-Burhan a souligné qu'ils resteront des combattants au sein des Forces Armées et des défenseurs de celles-ci jusqu'au dernier moment, soulignant que les Forces Armées n'abandonneront pas leurs armes, leurs valeurs et leurs grands principes.

En outre, Son Excellence a noté que les Forces Armées ont changé beaucoup de leurs méthodes de travail et modifié leurs organisations pour aller au pair avec les changements qui ont eu lieu dans le pays depuis 2019, ce qui renforce leur rôle en tant que forces nationales qui défendent le pays et son peuple, et ne tarderont pas à répondre à l'appel du peuple Soudanais malgré les campagnes dont ils ont été soumis de certains groupes bien connus qui ont propagé des mensonges, des rumeurs malveillantes et des incitations contre les Forces Armées, en diffusant de fausses allégations selon lesquelles l'Armée œuvre pour la restauration du Congrès National et du Mouvement Islamique au pouvoir.

Le Commandant Général des Forces Armées a réitéré que l'Armée n'a aucune tribu, région ou parti pour le défendre, en particulier le Congrès National et les affiliés du mouvement Islamique, qui doivent être satisfaits des trente dernières années, affirmant qu'ils n'atteindront jamais plus le pouvoir à travers les Forces Armées, car l'Armée a sa cause principale représentée dans son slogan de (Dieu - la Patrie), loin de toutes alliances politiques avec n'importe quel groupe.

En ce qui concerne la situation politique actuelle, Son Excellence a clarifié la position des Forces Armées concernant les ententes politiques actuelles, indiquant qu'il y a certaines forces politiques qui sont déjà en dialogue avec les Forces Armées, et ce sont des forces nationales qui se soucient de la patrie que nous.

Il a également fait allusion à de nombreuses initiatives et visions qui ont été présentées, soulignant que le principe établi des Forces Armées est qu'elles mettent leurs mains dans les mains de tous ceux qui œuvrent pour l'intérêt du pays, mais elles ne prendront parti que pour les questions de la patrie et du citoyen, soulignant qu'aucune initiative ou vision qui ne répond pas aux aspirations du peuple Soudanais et accepté par tous ne passera.

Al-Burhan a également noté qu'aucune partie ne sera autorisée à interférer dans les affaires des Forces Armées, qui sont considérées comme des lignes rouges.

Il a déclaré que le leadership de l'Armée ne signerait ni timbrerait aucun projet qui démantèlerait le pays et ses Forces Armées.

Son Excellence a ajouté qu'ils veulent que la Glorieuse Révolution de Décembre soit une vraie révolution qui réponde aux aspirations du peuple.

Il a également appelé les forces nationales alignées dans l'intérêt du pays à convenir entre elles pour compléter la période de transition avec un consensus qui n'exclut personne d'autre que le Congrès National, notant que la direction de l'Armée était capable de former un gouvernement mais elle a choisi d'aller sur la voie du consensus national.

C'était fait en présence du Chef d'Etat-major, Général Mohamed Osman Al-Hussein, de l'Autorité de Commandement des Forces Armées et des commandants des unités, des formations et des bases opérationnelles.