Cote d'Ivoire: 3ème Réunion du comité de pilotage de l'Initiative Cacao Côte d'Ivoire - Ghana - Le Cameroun et le Nigeria invités à rejoindre le combat

Le Comité de Pilotage, l'organe décisionnel de l'Initiative Cacao Côte d'Ivoire - Ghana, s'est réuni pour la seconde fois à Abidjan, le 12 octobre 2022, au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Au cours de cette réunion, il a été évoqué la possibilité d'élargir l'Initiative à deux autres pays producteurs de cacao à savoir le Nigeria et le Cameroun, qui représentent 30% de la production mondiale de cacao. L'objectif, selon le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, qui avait à ses côtés le Ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture du Ghana, Dr Owusu Afriyie Akoto, c'est de renforcer le poids des pays africains face aux multinationales.

En effet, avec l'intégration de ces deux pays, cette organisation revendiquerait 75% de la production mondiale de cacao. " En tant que producteurs essentiels du cacao, nous n'accepterons plus qu'on nous impose des prix de l'extérieur. Nous œuvrons pour que notre voix compte dans le processus de fixation des prix. Ensemble avec les autres pays, nous sommes persuadés que notre voix va compter ", a assuré le ministre d'Etat Kobenan Adjoumani.

En attendant, il s'est félicité des acquis depuis la mise en place de cette initiative dont le but extrême est de dynamiser la filière cacao par des approches inclusives bénéfiques pour les producteurs et aussi pour tous les acteurs de la chaîne des valeurs. Notamment, la mise en place du différentiel de revenu décent (DRD). Ce mécanisme consiste à verser aux producteurs 400 $ par tonne de cacao. Par ailleurs, Kobenan Adjoumani a exprimé son soutien au Secrétariat Exécutif et aux comités techniques et spéciaux et les a encouragés à poursuivre les efforts afin de " proposer des schémas stratégiques qui doivent permettre à l'Initiative de développer des solutions efficaces qui nous permettront de donner un meilleur prix aux planteurs et ainsi répondre à nos ambitions ". En sa qualité de président du comité de pilotage, il s'est dit prêt à poursuivre le travail abattu.

Pour le directeur général du Conseil Café Cacao, Yves Brahima Koné, l'intégration du Cameroun et du Nigeria, si elle est effective, sera un signal fort à l'endroit de la communauté cacaoyère. " Nous voulons montrer que nous voulons véritablement travailler ensemble et que nous sommes déterminés à aller de l'avant ", a-t-il indiqué.

Directeur Général de l'Office National du Cacao et du Café du Cameroun, pays invité à cette réunion du comité de pilotage, Michael Ndoping s'est dit favorable à cette intégration. " Les problèmes du cacao sont les mêmes. Nous espérons rejoindre l'initiative pour continuer le combat pour l'amélioration des revenus de nos producteurs. C'est nécessaire qu'on se mette ensemble ", a-t-il fait savoir. Pour Dr Baba Mustapha Shehuri, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Nigeria, être membre de l'Initiative Cacao permettra à son pays de bénéficier de l'appui de cette organisation en faveur des producteurs.