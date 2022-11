Tunisie: Semaine de la Critique des JCC 2022 - " Nos cérémonies " de Simon Rieth Une fraternité singulière

"Nos cérémonies", premier long métrage de fiction de Simon Rieth, crève l'écran par son esthétique distinguée et sa thématique exploitée autour des liens du sang. Cette histoire douce et déroutante, vécue entre deux frères, interpelle par sa touche à la fois poétique, et violente.

Tantôt amis / ennemis, tantôt complices, deux frères se chamaillent depuis leurs plus tendres enfances. Ils s'aiment et se confrontent souvent, mais parviennent à entretenir cet amour fraternel, en apparence, indestructible et résistant au-delà des épreuves de la vie. Tony et Noé, interprétés avec justesse par Raymond et Simon Baur, sont inséparables : un jour, en jouant à Royan, région naturelle connue pour ses décors naturels, un drame survient et impactera à jamais le restant de leur vie : l'un d'eux chute brusquement du haut d'une falaise. Miraculeusement, il survit, mais s'ensuivra après des changements qui bouleverseront profondément leur relation fraternelle pourtant soudée, jusqu'à l'après-adolescence. Une fois adultes et durant l'après-drame, le spectateur réapprendra à les connaître au gré des premiers émois, des amitiés / inimitiés et des amours de jeunesse...

La particularité du film, c'est son récit : sa narration douce-amère, sur fond d'esthétique nouvelle élaborée avec une touche de fantastique, happe de bout en bout et parvient à retenir le spectateur.

Ce récit, qui est totalement dénué de présence parentale, ne tardera pas à nous faire vivre un tournant majeur quand les deux frères tomberont amoureux de Cassandre, la fille des voisins.

"Nos cérémonies " oscille entre violence et douceur, sublimé dans un cadre spatial saisissant. Il redéfinit les liens fraternels et les dessine autrement : des liens truffés d'amour, mais aussi de rivalités et de confrontation. La touche fantastique glissée dans le film traduit une forte relation de dépendance entre les deux personnages, qui sont aussi frères dans la vraie vie. Une histoire saisissante, qui fusionne à la perfection, tendresse et violence, souvent symbolique, et même onirique.

" Nos cérémonies " de Simon Rieth est une découverte inédite pour le public des Journées Cinématographiques de Carthage lors de sa 33e édition. Il a été sujet d'un atelier d'écriture lors d'une journée consacrée à la Semaine de la Critique, maintenue par l'Institut Français de Tunisie et les JCC. Le film sortira en France en mars 2023. Une partie du public tunisien a pu le découvrir bien avant sa sortie officielle.