Afrique: "Les Correspondances du Temps Présent--Peintures, Installations et Boîtes de curiosité" de Faten Rouissi à la Galerie Mille Feuilles - Au gré de ses enveloppes...

L'artiste nous invite à y déambuler pour découvrir ces correspondances polymorphes et polysémiques, à ouvrir ses portes de lecture qu'elle a semées ici et là, à découvrir ses boîtes à curiosité et leurs clins d'œil et à recevoir et à vivre ses œuvres au gré de nos humeurs et des connexions qui peuvent s'établir in situ.

À découvrir, à la Galerie Mille Feuilles jusqu'au 12 novembre, l'exposition personnelle de l'artiste visuelle et universitaire Faten Rouissi "Les Correspondances du Temps Présent--Peintures, Installations et Boîtes de curiosité". Elle y invite le public à découvrir et à vivre ses mises en forme des messages invisibles, codes et symboles du quotidien.

"Faten Rouissi est née en 1967 à Tunis. Elle vit entre Tunis et Bruxelles. Elle présente un travail protéiforme faisant appel à différents médiums au gré de son ressenti immédiat, notamment la peinture, la sculpture, le textile, mais aussi l'installation, la vidéo, la performance ou le happening. Son travail a été visible dans de nombreuses expositions nationales et internationales, personnelles et de groupes. Grands formats et boîtes de curiosité se côtoient dans cette exposition où Faten Rouissi, avec talent et toujours une grande maîtrise des couleurs, ne ménage pas sa peine pour nous sensibiliser et nous amener à nous questionner sur notre quotidien : Correspondances du temps présent", note la commissaire de l'exposition et directrice de la Galerie Africaine à Paris, Aude Minaret.

À l'origine de cette collaboration entre cette dernière et l'artiste une rencontre en 2014 lors de la 11e édition de la Biennale d'art contemporain de Dakar, Dak'art, durant laquelle Faten Rouissi avait reçu le grand prix pour son œuvre "Le fantôme de la liberté".

Dans "Les Correspondances du Temps Présent--Peintures, Installations et Boîtes de curiosité", cette dernière met en forme des correspondances imaginées et imagées, un réseau de messages quotidiens invisibles, de codes et de symboles. Le tout représenté par la figure récurrente de l'enveloppe et sa symbolique, qui se décline en plusieurs formats, dimensions et textures.

L'artiste fait se correspondre entre elles des œuvres en dimensions muséales et autres grands formats, sculptures et boîtes de curiosité, mais aussi matières et matériaux en alliant coutures, collages, peintures, bois, dentelle, polystyrène...

Un travail émanant de ses inspirations quotidiennes et de l'actualité, qui a démarré il y a deux ans pour évoluer vers une envie d'en faire une exposition personnelle. En évoluant, les œuvres se sont adaptées à l'espace d'exposition qui permet une liberté de circulation et offre une très belle lumière.

À Voir Jusqu'au 12 Novembre 2022.