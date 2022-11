Afrique: CAN U23 (Niger-Côte d'Ivoire) - Emerse Faé affiche son optimisme avant d'aller défier le Mena

Une première liste de vingt-cinq joueurs. Pour ses débuts à la tête de la sélection espoir, Emerse Faé a rendu public son commando composé essentiellement de joueurs évoluant au niveau local. Exempte du premier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans (U23), la Côte d'Ivoire fait sa rentrée, le samedi 22 octobre 2022, face au Niger, dans le cadre du deuxième tour qualificatif.

En prélude à cette double confrontation dont la première manche aura pour cadre le stade Seyni Kountché de Niamey, le sélectionneur des Eléphants a dévoilé sa première liste en conférence de presse, ce jeudi 13 octobre, au siège de la Fédération ivoirienne de football (FIF), à Treichville à Abidjan. Et pour cette expédition, seulement cinq joueurs sont venus de l'extérieur, notamment les gardiens Koné Mohamed (Le Havre, France), Issa Fofana (Al Hilal, Soudan), Aboubacar Sylla Khalil (OH Louvain, Belgique), Dimitri Legbo (Ararat Arménie, Côte d'Ivoire) et Dieudonné Debohi (SM Caen, France). Ces internationaux sont attendus dès le week-end prochain, avant le départ pour la capitale nigérienne, le 18 octobre prochain.

Au sortir de deux stages, le patron des Espoirs ivoiriens reste optimisme à une dizaine de jours de la confrontation. "Pour être honnête, je suis confiant et content à la fin de ce deuxième stage qu'on a terminé. On l'a terminé par un match amical qu'on a remporté face à la SOA. Si on m'avait posé la question il y a une semaine, je n'aurai pas été confiant", a dit-il déclaré. Même s'il "aurait préféré avoir un ou deux matchs amicaux", il se réjouit tout d'avoir du travail effectué avec ses garçons. "On se prépare comme il le faut pour aller gagner le match avant de les recevoir", a-t-il ajouté. Sur son adversaire, il retient "une équipe fidèle à elle, une équipe athlétique, qui joue en bloc bas, avec des joueurs qui se connaissent parce qu'ils vivent ensemble depuis plusieurs années".

Mais il semble avoir son idée pour déjouer le piège du Mena U23 parce que "qu'on a plus de qualité technique mais il faudra qu'on arrive à contourner leur bloc défensif". Pour y parvenir, les Eléphants sont contraints d'intégrer l'effet de la forte chaleur à laquelle ils feront face, ce samedi 22 octobre. Surtout que "la chaleur sera pour les deux équipes même si eux (les Nigériens) ont un peu plus l'habitude que nous". Ajoutant d'ailleurs que "la chaleur fait partie des composantes avec lesquelles il faut composer", après s'être prononcé sur la forte présence des joueurs des championnats locaux. Si les 22 et 29 octobre ne tombent pas sur des dates FIFA et donc "on n'a pas la priorité sur eux", cette première sélection est de "faire comprendre aux joueurs qui évoluent dans le championnat local que la sélection U23 n'est pas fermée". Et surtout que "la Côte d'Ivoire fait partie des grandes nations de football et on a la chance d'avoir un bon réservoir, du potentiel, tant au niveau local et en Europe. On a des joueurs sur lesquels on va tabler pour atteindre nos objectifs". Et coach Faé pense bien avoir ces joueurs avec ceux qui constituent son commando, puisqu'ils ont été sélectionnés aussi bien pour leurs qualités footballistique et d'homme".

Gardiens : Koné Mohamed (Le Havre, France), Issa Fofana (Al Hilal, Soudan), Franck Tolla (ES Bafing, Côte d'Ivoire)

Défenseurs : Roméo Doua Seniko (SOA, Côte d'Ivoire), Luc Tolikpaley (Lys Sassandra, Côte d'Ivoire), Souleymane Coulibaly (ASEC, Côte d'Ivoire), Vayanga Doumbia (Stade Abidjan, Côte d'Ivoire), Landry Zouzou (AFAD, Côte d'Ivoire), Aboubacar Sylla Kalhil (OH Louvain, Belgique), Dimitri Legbo (Ararat Arménie, Côte d'Ivoire), Mohamed Yabré (SOA, Côte d'Ivoire)

Milieux : Dieudonné Debohi (SM Caen, France), Abdoulaye Djiré (RCA, Côte d'Ivoire), Arthur Bada (ASEC, Côte d'Ivoire), Mohamed Zoungrana (ASEC, Côte d'Ivoire), Arafat Doumbia (SOA, Côte d'Ivoire), Alpha Sidibé (San Pedro FC, Côte d'Ivoire), Yaya Sogodogo (SOA, Côte d'Ivoire)

Attaquants : Abdoulaye Sanogo (SOL FC, Côte d'Ivoire), Sinaré Thiago Karamoko (ES Bafing, Côte d'Ivoire), Ben Guel Kouyaté (Stade d'Abidjan, Côte d'Ivoire), Koro Coulibaly (SOL FC, Côte d'Ivoire), Sankara Karamoko (ASEC, Côte d'Ivoire), Seydou Traoré (RCA, Côte d'Ivoire), Valentin Yacabo Sérébé (Zoman FC, Côte d'Ivoire)