Tunisie: Les jupes tendance de l'hiver

La jupe est un accessoire de mode que l'on peut porter à toutes les occasions et circonstances : en été, en hiver, au printemps... c'est un basique de mode essentiel dans nos garde-robes. Synonyme de féminité, beauté, élégance... cette pièce nous accompagne durant toutes les saisons...

Qu'on la choisisse longue, courte, style crayon... elle met en valeur nos jambes et notre silhouette. Dans ce numéro, on vous dévoile les meilleures jupes à porter durant toute la saison automnale et hivernale.

La jupe est certainement un symbole de féminité! Portée depuis l'Antiquité, principalement par les hommes, elle est devenue un habit typiquement féminin depuis déjà plusieurs années et a connu son grand essor, surtout pour la mini-jupe, dans les années 60. La jupe est donc une pièce indémodable, on la retrouve revisitée et réinventée à chaque saison selon les derniers cris de mode inventés par les créateurs.

Cette saison, la jupe longue, comme la robe, fait son grand retour sur la scène de la mode et se décline sous plusieurs couleurs et matières. La jupe en imprimé et en mousseline est visible dans certains rayons de boutiques, on peut profiter de cette pièce tendance pendant l'automne en la mixant avec des bottines, un perfecto et un top de couleur claire. On mise sur le mini-sac pour harmoniser le total look et adopter un style décontracté, plus ou moins façon bohème.

Quant à la jupe style crayon, connu pour son air très strict et BGBG, elle continue à être portée par toutes les modeuses qui veulent rester chic et in à la fois. On porte avec la jupe crayon une chemise ample, qui a fait déjà son come-back, des escarpins et pour un look très habillé on peut ajouter un blazer boutonné pour un look super élégant.

Pour celles qui cherchent le confort côté pied, elles peuvent miser sur les mocassins à semelles plates ou en plateformes, ultra à la mode afin d'avoir un look féminin-masculin convenable pour aller au bureau, à un entretien ou lors d'une occasion officielle.

La jupe courte et évasée sera la star de la saison hivernale ! Repérée dans les dressings des modeuses sur les réseaux sociaux ainsi que dans les vitrines de prêt-à-porter, cette pièce se porte avec des bottes montantes et un pull over size pour un look habillé, sinon avec des baskets montantes également pour un style très sporty.

Quant à la matière et la couleur, on peut la choisir en cuir ou similicuir et noir pour plus de classe et d'élégance. Pour celles qui veulent camoufler quelques défauts, elles peuvent opter pour la jupe de coupe évasée et des chaussures à talons hauts pour gagner quelques centimètres de plus et avoir une taille plus élancée.

Les plus sages peuvent choisir la jupe longue en velours, matière tendance de l'année avec une coupe près du corps qui permet de souligner les formes tout en restant élégante et chic. A porter avec des bottes ou des bottines... un manteau large et long et un bag en minaudière ou un fourre-tout et vous avez l'allure d'une femme fashion !

La jupe reste toujours une pièce très pratique et féminine, à vous de choisir la couleur, la matière, jouer sur les nuances et les pièces à porter avec pour en créer des looks d'une super fashionista...