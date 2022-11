Tunisie: Une situation intenable

Selon l'Institut national de la statistique, le taux d'inflation a augmenté à 9,2% en octobre dernier. L'échec économique et social n'est plus une question d'indicateurs dont les experts et analystes décortiquent les effets, mais une réelle préoccupation populaire qui se traduit par l'envolée des prix des produits alimentaires de base et d'une érosion sans cesse grandissante du pouvoir d'achat. Face à des caisses vides, les dépenses publiques sont mal orientées et les recettes prélevées contrastent avec les objectifs de développement.

En effet, l'exigence de vérité nous oblige à reconnaître que la situation économique et sociale de la Tunisie est très préoccupante. Depuis onze ans, notre croissance est molle et nous n'avons pas cessé de nous enfoncer. Cette dégradation des performances n'est pas seulement navrante, elle est devenue le cœur d'un problème social à hauts risques. Pourtant, nous continuons à appliquer les mêmes recettes que celles que nous avions imaginées avant 2010.

Pis encore, nous sommes en train de perdre notre souveraineté financière, ce qui nous pousse à abdiquer devant les agences de notation et les bailleurs de fonds internationaux. Ce qui ne laisse pas beaucoup de choix au gouvernement qui cherche à concentrer sa politique sociale sur la partie la plus nécessiteuse de la population, laissant de côté les catégories intermédiaires dont la paupérisation n'est plus à démontrer. Cela augure une nouvelle politique de compensation aux contours encore flous où la redistribution des transferts sociaux sera saupoudrée, dispersée, inefficace.

Un système qui ne serait pas à même de garantir la solidarité et l'égalité de tous devant la maladie, le chômage, la vieillesse, le handicap.

In fine, c'est le modèle social tunisien qui est en train d'exploser, non pas de changer, d'évoluer ou de s'innover. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation impossible qui nous oblige à faire des choix et à trouver des chemins nouveaux. Parce que les vieilles recettes ont fait leur temps.